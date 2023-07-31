Оживили древнего червя: он спал в вечной мерзлоте 46000 лет. Что это значит для человечества?

Червя нашли в вечной мерзлоте в Сибири.

Международная команда исследователей наконец возродила древнюю аскариду – круглого червя, который был заморожен в сибирской вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий. Эта форма жизни оказалась даже старше, чем когда-то считали ученые.

Во время исследования в 2018 году возраст нескольких таких воскресших нематод из рода Panagrolaimus был определен примерно в 32000 лет. Но теперь более точное радиоуглеродное датирование предполагает, что эти почвенные черви оставались живыми в некоторых частях Сибири, по крайней мере, с позднего плейстоцена, около 46 000 лет назад. Это абсолютный рекорд самого длительного из известных состояний крайнего бездействия, наблюдаемого среди животных: явление известно как криптобиоз.

Оживив замороженного червя в лаборатории и культивируя его на протяжении более 100 поколений, исследователи под руководством экспертов из Института Макса Планка в Германии провели анализ генома существа. Вид получил название Panagrolaimus kolymaensis.

На сегодняшний день ученым известно очень мало животных, способных приводить себя в лимбоподобное состояние в ответ на жесткие условия окружающей среды. Среди них тихоходки (Tardigrada), нематоды (Nematoda) и микроскопические водные организмы – коловратки (Rotifera).

Насколько нам известно об этом уникальном процессе, эти животные вполне могут оставаться в обезвоженном или высушенном состоянии «на неопределенный срок» или, по крайней мере, до тех пор, пока условия не станут оптимальными для продолжения жизни.

Самое долгое зарегистрированное время, проведенное в криптобиозе, среди ныне живущих червей составляет всего 39 лет. Даже тихоходки вернулись к своему нормальному метаболическому состоянию уже после 30 лет пребывания в замороженном состоянии.

Древний червь Р. Kolymaensis был найден в сибирской вечной мерзлоте на глубине примерно 40 метров. Когда исследователи датировали некоторые растительные материалы, найденные рядом с этим существом, выяснилось, что они замерзли где-то в промежутке между 45 839 и 47 769 лет назад.

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Этот червь побил рекорд другой древней аскариды из рода Plectus, которая также была найдена замороженной в Сибири и датирована примерно 42 000 лет назад в 2018 году. Обе нематоды почти в два раза старше древней коловратки из Сибири, которая недавно «возродилась» после 24 000 лет криптобиоза.

Когда исследователи сравнили геномы P. kolymaensis с одним из его ныне живущих родственников, Caenorhabditis elegans, они обнаружили много схожих генов. Многие из общих генов связаны с механизмами выживания в суровых условиях окружающей среды. Это интересно, поскольку C. elegans обычно встречается в регионах с умеренным климатом, прячась в гниющих фруктах или растениях.

Теперь команда хочет выяснить, какую роль эти общие гены играют в криптобиозе и существует ли верхний предел того, как долго нематоды могут оставаться в этом загадочном состоянии.

«Эти результаты имеют значение для нашего понимания эволюционных процессов, поскольку время поколения может растянуться от дней до тысячелетий, а долгосрочное выживание особей видов может привести к возрождению вымерших», – пишут исследователи.

Есть даже шанс, что раскрытие секретов долгосрочного криптобиоза может предоставить ученым лучший способ хранения клеток и тканей в течение длительных периодов времени.