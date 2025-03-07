Озон защищает землян от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей, но из-за деятельности человека этот важный слой стратосферы разрушается.

Приятные новости из Массачусетского технологического института: озоновая дыра над Антарктикой стала меньше! Об этом с 95% вероятностью заявили исследователи после 15 лет наблюдений.

По словам ученых, озоновый слой может уже полностью восстановиться примерно через 10 лет – конечно, если земляне продолжат борьбу с опасными химикатами в том же духе.

Озоновая дыра впервые была замечена над Антарктикой в 1985 году. Вскоре ученые установили, что винить в «пробоине» следует выбросы хлорфторуглеродов (ХФУ). Эти синтетические соединения можно было часто встретить, например, в аэрозольных распылителях, холодильниках или кондиционерах.

В 1987 году 197 членов международного сообщества и Европейский союз подписали Монреальский протокол. Он подразумевал поэтапный отказ от ХФУ. Новое и первое в своем роде исследование на эту тему, опубликованное в журнале Nature, показало, что эти усилия были не напрасны. Озоновая дыра сокращается, а значит, человечество действительно может напрямую влиять на экологические проблемы.

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Озоновая дыра над Антарктикой в 2009 году Фото: NASA Goddard Space Flight Center / Flickr

Озоновый слой стратосферы находится на высоте от 15 до 30 километров над поверхностью Земли и действует для нас как щит, не допуская проникновения опасных ультрафиолетовых лучей. Особенно деградация озонового слоя может быть заметна на Южном полюсе из-за низких температур и климатических условий, из-за которых химикаты могут задерживаться в слоях атмосферы. Разрушительный процесс становится интенсивнее во время теплого сезона, когда в Южном полушарии наступает весна.

Результаты многолетнего исследования показали, что «заживление» озоновой дыры связано не с природными факторами, а именно с сокращением использования ХФУ, которые из-за действующих веществ приводят к распаду молекул озона. Теперь исследователи надеются, что к 2035 году дыра полностью затянется.