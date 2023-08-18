Пациенту с мертвым мозгом пересадили почки свиньи: спустя месяц почки еще работают

Это настоящий прорыв в трансплантологии.

Команда Университета Алабами в июле успешно пересадила генетически отредактированные почки свиньи пациенту с мертвым мозгом. Спустя месяц после эксперимента эти органы все еще успешно работают.

Трансплантация органов спасает сотни тысяч жизней ежегодно. Проблема заключается в хронической нехватке подходящих органов, а предложение и близко не соответствует спросу. Только в Соединенных Штатах в 2022 году 26 000 человек получили новые почки, но 808 000 человек имеют терминальную стадию почечной недостаточности, а список ожидания на трансплантацию достигает 103 000 человек.

Поскольку человеческих органов недостаточно, врачи, хирурги и ученые ищут альтернативы, включающие искусственные органы, органы, созданные в лаборатории из живых тканей, и органы из разумно совместимых животных. Особое предпочтение отдается свиньям, потому что их внутренние органы во многих отношениях очень похожи на наши.

Но большая проблема заключается в том, что у свиней есть молекула сахара под названием альфа-гал, которой нет у людей. Это означает, что, когда почку свиньи вводят в организм человека, иммунная система реципиента переходит в режим немедленной тревоги в так называемом сверхостром отторжении в течение нескольких минут после того, как трансплантированный орган соединяется с кровотоком.

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Обычным способом решения этой проблемы является генетическая модификация свиней, в ходе которой они перестают производить альфа-гал. И в ходе нового исследования команда ученых совершила эту генетическую модификацию совместно с применением иммунносупрессивных препаратов для трансплантации и интенсивным скринингом на свиной цитомегаловирус (pCMV) и шесть других свиных вирусов.

Трансплантация была проведена 57-летнему мужчине со смертью головного мозга, который дал согласие на такой эксперимент при жизни. Собственные почки пациента были удалены и заменены почками свиньи. Почки дополнительно модифицировали, вставив вилочковую железу свиньи под внешний слой органа. Вилочковая железа помогает организму реципиента распознавать новый орган и предотвращает иммунные реакции.

Таким образом почки оставались функционирующими более 30 дней, что является новым рекордом. Биопсия и мониторинг показывают, что орган работает в оптимальном диапазоне. Свинья GalSafe была произведена дочерней компанией United Therapeutics и одобрена FDA США как для потенциального медицинского использования, так и в качестве источника пищи для людей, страдающих аллергией на мясо свиней из-за молекулы альфа-гал.

«Мы думаем, что использование свиньи, уже признанной FDA безопасной, в сочетании с тем, что мы обнаружили в наших исследованиях ксенотрансплантации, приблизит нас к фазе клинических испытаний. Мы знаем, что это может спасти тысячи жизней, но мы хотим обеспечить максимальную безопасность и заботу по мере продвижения вперед», – заявил ведущий автор исследования Роберт Монтгомери.