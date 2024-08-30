Палеонтолог купила на рынке кусок янтаря и обнаружила внутри сенсацию

То, что учёные сперва приняли за растение, оказалось хвостом молодого целурозавра, который попал в смолу при жизни.

В 2015 году китайский палеонтолог Линда Син обнаружила на рынке в Мьянме необычный кусок янтаря. Ей показалось, что внутри застыло что-то интересное, но что именно – стало ясно только после исследования. Результаты превзошли все ожидания: в янтаре оказался кусочек хвоста динозавра, покрытый перьями.

Это открытие стало первым случаем обнаружения остатков динозавра в янтаре. Хвост принадлежал молодому целурозавру, который, предположительно, попал в смолу еще при жизни и не смог выбраться.

Благодаря этому хвост сохранился в отличном состоянии. Исследование показало, что хвост состоит из восьми позвонков, окруженных перьями, которые сохранились в трехмерном виде с микроскопическими подробностями. Позвонки не слиты в единый стержень, как у современных птиц и их ближайших родственников, а хвост длинный и гибкий, с килями перьев, спускающимися по каждой стороне. Это подтверждает, что найденные перья принадлежали именно динозавру, а не птице.

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Ранее сообщалось, что энтомологи Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) совместно с коллегами из других научных учреждений открыли новый вид ручейников — ближайших родственников бабочек. Его обнаружили в ровенском янтаре.