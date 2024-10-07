Палеонтологи изучили мумию шерстистого носорога из Сибири – ей 32 000 лет

Остатки шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) эпохи позднего плейстоцена были обнаружены в конце лета 2020 года в Абыйском улусе, Якутия. В новом исследовании российские учёные рассказали об одной уникальной особенности своей находки.

Молодой шерстистый носорог, погребённый в снегах современной Республики Саха около 32 000 лет назад, имел необычную «анатомическую особенность», ранее невиданную среди представителей этого вида – небольшой жировой горб.

В исследовании, опубликованном в научном издании Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, учёные рассказали, что юный носорог скорее всего умер в возрасте 4-4,5 лет, не достигнув половой зрелости. Он был около 130 сантиметров в высоту и имел 24-сантиметровый рог, с тремя-четырьмя затемнениями, которые обычно показывают количество лет, прожитых носорогами. Подросток имел симпатичный светло-коричневый окрас, с бежевыми волосками на спине и животе, и более темными на ушах и ногах.

Небольшой горб на его спине, высотой в 13 сантиметров, был заполнен жировой массой – у многих арктических животных это традиционное эволюционное приспособление к холодам, чтобы обеспечить запас энергии в случае отсутствия пропитания.

Абыйский носорог прослыл сенсацией уже четыре года назад, когда был обнаружен в августе 2020 года в притоке реки Индигирка. Тысячелетние остатки такой хорошей сохранности большая редкость. А у якутского экземпляра на радость учёным ещё и хорошо сохранились ткани, шерсть и жировой слой.

«Конечно же, это сенсация! – прокомментировал тогда находку доктор биологических наук Геннадий Боескоров — Далеко не везде находят животных, пролежавших несколько десятков тысяч лет в вечной мерзлоте. Их можно найти в зоне вечной мерзлоты на территории Якутии, известной своими редкими находками».

«Это потрясает как ученых, так и остальных людей. Носорог-подросток как раз-таки промежуточное звено, которого не хватало. Редкая находка, кладезь знаний не только для палеонтологии, но и анатомии, морфологии, генетики и других наук. Трудно изучать вымерших животных по отдельным костям, а тут целая туша!»

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Однако у носорога хорошо сохранилась только правая сторона – скорее всего, левую и большую часть внутренностей съели хищники либо незадолго до его гибели, либо сразу после. Остатки крошечных ракообразных, застрявших в шерсти носорога, указывают на то, что зверь мог погибнуть — или просто долго пролежать — в небольшом водоёме, которые были распространены в Якутии во время плейстоцена.

Шерстистые носороги населяли арктическую тундру 12,000 лет назад, во время последнего ледникового периода. Они делили экосистему с другими знаменитыми травоядными гигантами – шерстистыми мамонтами (Mammuthus primigenius).

Летом этого года в Якутии обнаружили остатки ещё одного хорошо сохранившегося шерстистого носорога – его рог был передан Северо-Восточному федеральному университету, а туша законсервирована для дальнейшего изучения.

А в 2013 здесь же был найден семимесячный детеныш носорога «Саша» возрастом около 34,000 лет. Якутия традиционно является домом для большого количества уникальных находок древних ископаемых благодаря вечной мерзлоте, которая благотворствует хорошей сохранности экземпляров.