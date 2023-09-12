Палеонтологи нашли новое звено между динозаврами и птицами

Это существо, вероятно, быстро бегало, но ещё не могло летать.

Палеонтолог Китайской академии наук Мин Ван и его коллеги исследовали неизвестную науке окаменелость животного возрастом около 180 миллионов лет. Зверю дали название Fujianvenator prodigiosus – его внимательно сравнили с остатками динозавров того же времени, чтобы определить место существа на общем генеалогическом древе птиц и динозавров.

Ученые предположили, что F. prodigiosus, который был размером с фазана, принадлежал к группе Аvialae, в которую входят современные птицы и их наиболее близкие предки-динозавры. При этом он может стать еще одним отсутствующим звеном в «мостике» между нептичьими динозаврами и птичьими динозаврами (которых мы сейчас для простоты называем птицами).

Главным звеном в эволюции современных птиц считают динозавра археоптерикса, который жил 150 миллионов лет назад – это пернатое животное обладало чертами как пресмыкающихся, так и птиц. Но F. рrodigiosus позволяет немного раздвинуть эти границы – это очередная находка, которая совсем не похожа на археоптерикса, но имеет птичьи черты. Имея мало других убедительных окаменелостей, исследователи могут только догадываться, как могла выглядеть такая ранняя птица-динозавр.

И хотя F. prodigiosus принадлежит к авиалам, приспособлений для полета ему все еще не хватало. Зато у него были необычайно длинные задние конечности.

«Fujianvenator – странный вид, который отклонился от основной траектории и развил причудливую архитектуру задних конечностей», – Мин Ван.

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Эти удлиненные нижние конечности и окаменелости, среди которых они были найдены, позволяют предположить, что Фуцзяньвенатор был длинноногим обитателем болот и, возможно, быстро бегал. К сожалению, чтобы точно определить это, необходимы новые открытия окаменелостей.