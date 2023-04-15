Палеонтологи нашли шерстяной ком возрастом 30 000 лет. Кто это?

Получить ответ помог только рентген.

Однажды палеонтологам подбросили неразрешимую на первый взгляд задачку: мумифицированное нечто, состоящее из сплошного комка шерсти и костей. Поначалу они не смогли идентифицировать мумию, но рентгеновское сканирование показало, что небольшой комок – это суслик родом из ледникового периода и возрастом 30 000.

Странный меховой шар обнаружил канадский золотодобытчик в 2018 году на приисках Клондайка недалеко от Доусон-Сити, Юкон. Он отнес его палеонтологам и поставил их в тупик.

«Это было невозможно узнать, пока мы не рассмотрели маленькие лапки с коготками, хвост, а затем – уши», – Грант Зазула, палеонтолог

Зазула отнес «комок» ветеринару Джесс Хит для дальнейшего расследования. Хит провела рентгеновское сканирование, которое показало, что клубок замороженной шерсти на самом деле был мумией молодого и свернувшегося клубком арктического суслика (у нас их называют евражками). Вероятно, он умер в спячке. Скорее всего, в течение самого первого года своей жизни.

Ветеринар Джесс Хит просканировала мумию животного Фото: Yukon Government

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«Я действительно впечатлена тем, что кто-то узнал, что это такое. Снаружи это просто похоже на коричневый камень», – Джесс Хит.

Золотые прииски Клондайк на Юконе были покрыты вечной мерзлотой с ледникового периода. Вот почему здесь так часто находят безукоризненно сохранившихся существ, которым тысячи лет. Ранее золотодобытчики наткнулись на мумифицированного волчонка и мамонтенка в отличной сохранности.

Подобные открытия, вероятно, станут более распространенными, поскольку изменения климата не стоят на месте: температура понемногу растет из-за антропогенных выбросов и парниковых газов. Это заставляет вечную мерзлоту таять, обнажая все новые находки.

Рентгеновский снимок суслика Фото: Yukon Government

Эти арктические суслики до сих пор обитают на Юконе. Эти животные строят гнезда под землей для спячки. Многие из этих гнезд сохранились со времен ледникового периода, и их часто находят в этой местности.

«Некоторые люди очень, очень взволнованы, когда находят эту гигантскую мохнатую ногу мамонта или, знаете, большие бивни или большие черепа. Но для меня окаменелости арктического суслика, их гнезда, а теперь и это мумифицированное животное, действительно самые крутые вещи, которые у нас есть. Они, безусловно, мои любимые», – сказал Зазула.