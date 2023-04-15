Палеонтологи нашли шерстяной ком возрастом 30 000 лет. Кто это?

Получить ответ помог только рентген.
Однажды палеонтологам подбросили неразрешимую на первый взгляд задачку: мумифицированное нечто, состоящее из сплошного комка шерсти и костей. Поначалу они не смогли идентифицировать мумию, но рентгеновское сканирование показало, что небольшой комок – это суслик родом из ледникового периода и возрастом 30 000.
Странный меховой шар обнаружил канадский золотодобытчик в 2018 году на приисках Клондайка недалеко от Доусон-Сити, Юкон. Он отнес его палеонтологам и поставил их в тупик.
«Это было невозможно узнать, пока мы не рассмотрели маленькие лапки с коготками, хвост, а затем – уши», – Грант Зазула, палеонтолог
Зазула отнес «комок» ветеринару Джесс Хит для дальнейшего расследования. Хит провела рентгеновское сканирование, которое показало, что клубок замороженной шерсти на самом деле был мумией молодого и свернувшегося клубком арктического суслика (у нас их называют евражками). Вероятно, он умер в спячке. Скорее всего, в течение самого первого года своей жизни.
«Я действительно впечатлена тем, что кто-то узнал, что это такое. Снаружи это просто похоже на коричневый камень», – Джесс Хит.
Золотые прииски Клондайк на Юконе были покрыты вечной мерзлотой с ледникового периода. Вот почему здесь так часто находят безукоризненно сохранившихся существ, которым тысячи лет. Ранее золотодобытчики наткнулись на мумифицированного волчонка и мамонтенка в отличной сохранности.
Подобные открытия, вероятно, станут более распространенными, поскольку изменения климата не стоят на месте: температура понемногу растет из-за антропогенных выбросов и парниковых газов. Это заставляет вечную мерзлоту таять, обнажая все новые находки.
Эти арктические суслики до сих пор обитают на Юконе. Эти животные строят гнезда под землей для спячки. Многие из этих гнезд сохранились со времен ледникового периода, и их часто находят в этой местности.
«Некоторые люди очень, очень взволнованы, когда находят эту гигантскую мохнатую ногу мамонта или, знаете, большие бивни или большие черепа. Но для меня окаменелости арктического суслика, их гнезда, а теперь и это мумифицированное животное, действительно самые крутые вещи, которые у нас есть. Они, безусловно, мои любимые», – сказал Зазула.
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