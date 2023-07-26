Палеонтологи обнаружили новые виды саблезубых кошек

Кошачьи с громадными клыками бродили по современному ЮАР 5 миллионов лет назад. И это открытие переворачивает наши знания об этих доисторических хищниках.

Ученые обнаружили окаменелости двух неизвестных ранее видов саблезубых кошек, которые бродили по Африке около 5,2 миллиона лет назад. Это открытие проливает свет на изменения окружающей среды, происходящие в то время.

Частичные остатки двух новых видов, Dinofelis werdelini и Lokotunjailurus chimsamyae, были обнаружены рядом с костями двух других уже известных видов, Adeilosmilus kabir и Yoshi obscura. Палеонтологи нашли их недалеко от города Лангебаанвег на западном побережье Южной Африки.

Все эти виды принадлежат к подсемейству Machairodontinae – вымершей группе кошачьих хищников, в которую входило большинство видов саблезубых кошек. Большинство представителей этого подсемейства были сопоставимы по размерам с большинством современных крупных кошек.

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Открытие D. werdelini не стало неожиданностью для ученых, поскольку виды этого рода ранее были обнаружены в этом районе и по всему миру, включая Европу, Северную Америку и Китай. Однако исследователи были удивлены, обнаружив L. chimsamyae, потому что до сих пор представители этого рода встречались только в Кении и Чаде.

В ходе исследования ученые сравнили кости недавно обнаруженных видов и известных саблезубых кошек, чтобы создать новое генеалогическое древо для этой группы. Четыре вида не были тесно связаны друг с другом и, вероятно, занимали очень разные экологические ниши, несмотря на то что жили в одном и том же районе примерно в одно и то же время.

Такие виды, как L. chinsamyae и A. kabir были крупнее и лучше приспособлены к бегу на высоких скоростях, что делает их подходящими для обитания на открытых местах: саваннах и пастбищах. Но D. werdelini и Y. obscura были меньше и более подвижны, что делало их более успешными охотниками в закрытых экосистемах, таких как леса, пишут исследователи.