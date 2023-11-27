Палеонтологи обнаружили подземного динозавра со «сверхспособностями»

Ранее ученые считали это существо не заслуживающим пристального внимания, но теперь поняли, что у него были удивительные навыки, идеальные для жизни под землей.

Палеонтолог Линдси Занно и научный сотрудник Бристольского университета Дэвид Баттон применили компьютерную томографию для реконструкции мягких тканей особенно хорошо сохранившегося черепа динозавра Thescelosaurus ignores. Он принадлежал экземпляру, известному под кличкой Уилло. По оценкам ученых, этот динозавр имел длину около 3,6 метра и весил примерно 340 килограммов.

Новая технология показала, что динозавр обладал некоторыми серьезными сенсорными способностями. Они позволяют предположить, что этот вид мог процветать под землей.

«Ирония в том, что палеонтологи обычно считают этих животных довольно скучными. Когда мы впервые посмотрели на наши результаты, мы подумали: да, с этим динозавром все просто. Но затем мы сделали большой шаг назад и поняли, что в сочетании сенсорных сильных и слабых сторон Уилло есть что-то уникальное», – Линдси Занно.

Уилло нашли ещё в 1993 году, сейчас он находится в Музее естественных наук Северной Каролины. Хотя состав мягких тканей показал, что у этого вида не было примечательного размера мозга, он действительно раскрыл удивительные аспекты, связанные с необычайным чутьем животного, которое могло помогать ему с восприятием запахов и балансом.

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«Мы обнаружили, что обонятельные луковицы – области мозга, которые обрабатывают запахи – были очень хорошо развиты у тесцелозавра. Они оказались крупнее, чем у любого другого динозавра, которые нам известны. Эти области мозга похожи на такие же структуры у сегодняшних аллигаторов, которые могут почувствовать запах крови на расстоянии многих километров. Тесцелозавр, возможно, использовал свое столь же мощное обоняние, чтобы находить закопанные растительные продукты, такие как корни и клубни. У него также было необычайно хорошо развито чувство равновесия, что помогало ему точно определять положение своего тела в трехмерном пространстве – еще одна черта, часто встречающаяся у роющих животных», – Дэвид Баттон.

Опираясь на этот сенсорный «отпечаток пальца», исследователи также смогли определить, что отличным слухом T. ignoreus не мог похвастаться так же, как и своими когнитивными способностями: вероятно, он был способен уловить только 15% частот, которые можем слышать мы.

Реконструированный череп, черепная коробка и эндокаст Thescelosaurus ignores Фото: North Carolina State University

«Мы обнаружили, что тесцелозавр лучше всего слышал низкочастотные звуки, и что диапазон частот, который он слышал, пересекается с таковым у тираннозавра. Это не говорит нам о том, что они были приспособлены к тому, чтобы слышать голос тираннозавра, но им определенно не помешало бы узнавать, когда в этом районе бродит крупный хищник. Более интересным для нас был тот факт, что именно эти недостатки часто связаны с животными, которые проводят время под землей», – говорит Занно.

К доказательствам, свидетельствующим о существовании редкого подземного динозавра, жившего около 66 миллионов лет назад, незадолго до того, как Земля подверглась печально известному визиту астероида, можно добавить мощные конечности T. ignoreus. Благодаря своим плюсам – чутью и силе конечностей, а также минусам – размеру мозга и плохому слуху, динозавр обладает уникальными характеристиками многих животных, которые проводят время или живут под землей.