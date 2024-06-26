Детеныши мегалодона пожирали братьев и сестер в утробе матери. Зачем?

Так поступают и современные акулы.

Скелеты акул состоят из хрящей, а не костей, поэтому почти все, что мы знаем о мегалодоне (Otodus megalodon) — подводном суперхищнике миоцена и плиоцена, — было сделано на основе изучения его гигантских зубов. Например, исходя из их размера, мы знаем, что мегалодон вырастал примерно до 15 метров в длину.

Однако, хотя зубы составляют основную часть летописи окаменелостей мегалодонов, ученым посчастливилось обнаружить и несколько позвонков этих древних рыб. И именно по нескольким из этих позвонков, хранящихся в Королевском институте естественных наук в Бельгии, ученые смогли больше узнать о детстве этих гигантских акул.

Позвонки акул растут слоями, которые, как считается, образуются ежегодно, как годичные кольца деревьев. Авторы одного исследования отобрали 15 позвонков, предположительно принадлежащих одному мегалодону, и подвергли их рентгеновской микрокомпьютерной томографии.

Ученые смогли определить возраст и размер мегалодона по одному из позвонков Фото: DePaul University

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Предыдущий анализ этих позвонков показал, что существо было около 9 метров в длину. Подсчитав кольца роста, команда также определила, что мегалодону было 46 лет, когда он умер. Затем они пристально взглянули на самый большой позвонок в поисках характерного изменения угла годичных колец, которое происходит при рождении. Исходя из этого, они смогли определить, насколько большим был позвонок, когда родилась акула, и, основываясь на этой информации, сделать вывод о размере новорожденной акулы.

«Расшифровка таких параметров роста O. megalodon имеет решающее значение для понимания роли, которую крупные хищники играют в контексте эволюции морских экосистем», — Кенси Симада, ведущий автор исследования.

Так они выяснили, что новорожденный детеныш мегалодона был просто громадным – около двух метров в длину. Это может свидетельствовать о существовании самого большого из известных детенышей акулы. А еще нельзя игнорировать тот факт, что мегалодоны были живородящими.

Хотя большинство современных акул откладывают яйца, некоторые из них являются живородящими. К таким животным относится отряд Lamniformes, в который входят акулы мако (род Isurus), лисьи акулы (семейство Alopiidae) и большие белые акулы (Carcharodon carcharias).

Репродуктивная стратегия подобных акул позволяет эмбрионам развиваться внутри яиц, которые остаются в утробе матери, пока детеныши не будут готовы вылупиться. Первый детеныш акулы, вылупившийся внутри матери, съедает оставшиеся яйца, пожирая своих братьев и сестер. К тому времени, как детеныш покидает утробу, он уже достаточно большой и готов защищаться от хищников.

Практика поедания других эмбрионов, известная как оофагия, приводит к появлению меньшего количества живых детенышей, но считается, что выживающие акулы получают преимущество, поскольку рождаются крупнее и сильнее, чем если бы они появлялись на свет без такого родственного «подкрепления».

Авторы работы отмечают, что понимание репродуктивных стратегий мегалодона поможет определить его место в генеалогическом древе акул. Кроме того, знание о том, как именно рождались эти животные, может пролить свет на то, как мегалодон использовал питомники и конкурировал с другими доисторическими акулами.