Как взвесить динозавра: что говорят исследования

Есть два основных способа взвесить динозавра, и они дают поразительно похожие результаты.

В исследовании, опубликованном в журнале Biological Reviews, был произведен анализ методов оценки массы тела динозавров за период, начиная с 1905 года. По словам ведущего автора работы Николаса Кампионе из Исследовательского центра палеонауки Университета Новой Англии, полученные данные дают некоторую уверенность в том, что ученые сегодня формируют точное изображение доисторических животных.

«Размер тела, в частности его масса, определяет почти все аспекты жизни животного, включая его диету, воспроизводство и передвижение. Если мы знаем, что у нас есть надежная оценка массы тела динозавра, то у нас есть прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни», — Николас Кампионе.

Оценить массу динозавра, например, знаменитого Tyrannosaurus rex, — непростая задача. От этого существа, сделавшего свой последний вздох около 66 миллионов лет назад, по большей части остались только кости. Это вызов, который более века подвергал испытанию изобретательность палеобиологов. Научные оценки массы самого большого наземного хищника всех времен существенно различались: от трех до более 18 тонн.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет был опробовано множество методов оценки массы тела, все они сводятся к двум основным подходам. Ученые измеряют и масштабируют кости у живых животных, такие как окружность плечевой кости или бедра, и сравнивают их с динозаврами. Другой метод заключается в создании трехмерных реконструкций того, как животное могло бы выглядеть в реальной жизни.

Кампионе и его коллеги обнаружили, что в большинстве случаев результаты оценки каждого из этих методов совпадают, а очевидные различия представляют собой исключения, а не правила.

Реклама

Динозавры мезозойской эры Фото: Vitor Silva

«В нашем понимании давно вымерших животных всегда будет оставаться неопределенность, и одним из ее источников всегда будет вес. Но наше новое исследование предполагает, что мы учимся лучше взвешивать динозавров, и это открывает путь для более реалистичной оценки массы их тел», — Дэвид Эванс соавтор исследования.

Кампионе и Эванс предполагают, что взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка согласуется как с методом реконструкции, так и с масштабированием костей конечностей. Но исследование подчеркивает неточность таких единичных значений и важность включения неопределенности в оценки массы, потому, что динозавры, как и люди, не были собраны в одной аккуратной упаковке. Такие неопределенности предполагают средний минимальный вес в пять тонн и максимальный средний вес в 10 тонн для «короля» динозавров.

«Только путем комбинированного использования этих методов и понимания их ограничений и неопределенностей мы можем начать раскрывать жизнь этих и других давно вымерших животных», — заключает Кампионе.