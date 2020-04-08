Вечная любовь: мухи застыли в янтаре во время спаривания

В Австралии и Новой Зеландии сохранилось множество животных и растений в древнем янтаре. Среди них — невезучие мушки-зеленушки.

Около 41 миллиона лет назад две мухи из семейства мух-зеленушек (Dolichopodidae) приступили к любовному свиданию, но были застигнуты врасплох каплей липкой смолы, которая навеки заключила их в янтарную гробницу.

Этот образец оказался ценным для палеонтологов по двум причинам: во первых, он запечатлел особенности поведения животных, а во-вторых, инклюз был найден в Южном полушарии — в австралийском янтаре, в то время как большинство инклюзов в застывшем «солнечном камне» находят обычно в Северном полушарии. Мухи в компрометирующей позе были обнаружены пять лет назад палеонтологами, изучавшими флору и фауну эпохи эоцена (около 55–34 миллионов лет назад) на территории древних суперконтинентов — Пангеи и Гондваны.

Богатые ископаемыми палеогеновые отложения содержали крупные и разнообразные инклюзы членистоногих, растений и грибов.

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Инклюзы растений и животных южной части Гондваны, найденные в янтаре и относящиеся к позднему и среднему эоцену.

Наряду с мухами исследователи нашли в янтаре множество молодых пауков, которые, возможно, едва успели вылупиться на момент своей смерти в янтарном плену; растения из лесов, которые когда-то росли возле Южного полюса; и самых древних ископаемых муравьев.

Ученые также идентифицировали образец древнейшего янтаря, который относится к Пангее и образовался 230 миллионов лет назад. Такой янтарь невероятно редок. Эти образцы доказывают, что австралийские деревья были способны производить сок уже 230 миллионов лет назад, что является важным свидетельством значительного изменения климата во время триасового периода (252 — 201 миллион лет назад), которые привели к увеличению количества осадков в Пангее.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.