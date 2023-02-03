Пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась: новый отчет ВОЗ

Но болезнь проходит теперь значительно легче.

Как бы мы не хотели, чтобы это закончилось, эксперты пришли к выводу, что пандемия COVID-19 остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Однако они надеются, что скоро все изменится.

«За последние восемь недель более 170 000 человек погибли от COVID-19. И это только зарегистрированные смерти. Мы знаем, что фактическое число намного выше», – заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На своем последнем заседании Чрезвычайный комитет ВОЗ отмечает, что системы здравоохранения изо всех сил пытаются справиться с нынешним уровнем COVID-19 в дополнение к другим заболеваниям. Пандемия только усугубила глобальную нехватку кадров в медицине.

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«У нас нехватка рабочих рук в медицине, в том числе в наших критически важных отраслях», – говорит Карина Пауэрс, медик из австралийского Перта.

Мое сообщение ясно: не стоит недооценивать этот вирус. Он продолжает нас удивлять и будет продолжать убивать, если мы не сделаем больше, чтобы предоставить возможности для лечения людям, которые в них нуждаются, и всесторонне бороться с дезинформацией», – Тедрос Адханом Гебрейесус.

Хотя вирус SAR-COV-2 еще не является эндемичным, ясно, что в обозримом будущем он навсегда приживется в популяциях людей и животных. Это означает, что тем более важно продолжать вакцинацию, особенно среди наиболее уязвимых людей, призывает комитет.

Помимо продолжения вакцинации, в отчете содержится призыв продолжать исследования вируса и методов лечения.

Однако эксперты отмечают, что гибридный иммунитет от прививок и естественных инфекций, а также противовирусные препараты уменьшили тяжесть продолжающейся пандемии.