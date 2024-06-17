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Пчёлы умеют выявлять рак лёгких

Фото: Unsplash

Насекомые реагируют на биомаркеры в дыхании человека.

Исследователи из Мичиганского государственного университета в США сделали открытие: пчелы способны определять рак легких. Насекомые реагируют на биомаркеры (химические соединения) в дыхании человека. В ходе эксперимента ученые создали две искусственные смеси с разными концентрациями шести соединений, включая трихлорэтилен и 2-метилгептан. Одна имитировала дыхание больного человека, другая — здорового.

Затем смеси проверили на 20 пчелах. К их мозгу прикрепили микроскопические электроды, чтобы отслеживать изменения в активности. Оказалось, что медоносные пчелы реагируют даже на минимальные концентрации веществ, свидетельствующих о раке. Уровень составил несколько долей на миллиард. Специалисты изучили нейронные данные и зафиксировали всплески в сигналах мозга насекомых.

«Мы обнаружили несколько разных нейронов, активизирующихся в мозге медоносных пчел, которые четко отличают дыхание при раке легких от здорового дыхания», — подчеркнули авторы исследования.

Кроме того, пчелы не только смогли выявить раковые клетки, но и различить клеточные линии разных видов рака легких. Это открытие может лечь в основу новых методов диагностики, которые позволят быстро определить конкретный вид рака и назначить соответствующее лечение.

Ранее ученые выяснили, что муравьи тоже могут диагностировать рак.

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