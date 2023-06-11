Первые австралийцы жили среди громадных ящеров и кенгуру-великанов

Когда палеонтологи изучали останки древней австралийской мегафауны, то выяснили: в то время как на территории современного Квинсленда появились люди, им приходилось мириться с крупными соседями — шестиметровыми ящерами и кенгуру, чей рост вдвое превышал человеческий.

Новое исследование палеонтологов позволяет впервые узнать подробности о животных-великанах, которые бродили по тропикам Австралии 40 000 - 60 000 лет назад — а заодно предположить достоверные причины их вымирания.

Эти представители мегафауны были крупнейшими наземными животными, живущими в Австралии со времен динозавров. Понимание экологической роли, которую они сыграли, и как их вымирание повлияло на окружающую среду, остаются одной из главных загадок австралийской палеонтологии.

Ученые выкопали окаменелые останки множества разных животных (реконструкцию их внешности можно посмотреть здесь) на четырех участках в местечке South Walker Creek на севро-востоке Австралии, а затем провели детальные исследования самих участков, чтобы определить возраст окаменелостей и понять, в какой среде обитали эти животные в далеком прошлом.

Результаты исследования дают нам представление о том, какой была жизнь мегафауны в тропической австралийской саванне в течение примерно 20 000 лет, 60 000-40 000 лет назад. В это время мегафауна на севере континента значительно отличалась от южной.

Считалось, что некоторые (например, огромные крокодилы) вымерли задолго до того, как люди появились на континенте. Однако теперь мы знаем, что эти рептилии жили как минимум в одном месте Австралии еще несколько десятков тысяч лет назад и являлись главными хищниками, охотящимися на млекопитающих.

А млекопитающие были одинаково странными (неудивительно для Австралии): например, гигантский вомбат с клыками, странный сумчатый медведь-ленивец, огромные кенгуру и валлаби. Пока еще не названный гигантский кенгуру — самый большой из когда-либо найденных. Он весил примерно 274 кг, что превосходит предыдущего претендента на место крупнейшего сумчатого — короткомордого кенгуру Голиафа (Procoptodon goliah).

Самым крупным из всех млекопитающих был трехтонный сумчатый дипротодон, а самым смертоносным был сумчатый хищник — тилаколев. Рядом с этими гигантами жили другие виды мегафауны, которые до сих пор благоденствуют в Австралии: эму, красный кенгуру и гребнистый крокодил.

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Останки найденного во время раскопок кенгуру могут принадлежать крупнейшему виду из известных. На рисунке — пока не названный кенгуру-гигант в сравнении с предыдущим кенгуру, считавшимся крупнейшим в истории (короткомордым кенгуру Голиафа). Фото: А. Атучин/А. Константинов/R. Allen/S. Hocknull/Queensland Museum

Почему эта мегафауна вымерла? Ранее утверждалось, что вымирание было вызвано охотой первобытных людей и произошло вскоре после прибытия их в Австралию. Однако эта теория не подтверждается тем открытием, что древние гиганты во всем своем разнообразии все еще жили там 40 000 лет назад, уже после того, как люди распространились по всему континенту (они появились там в результате массовой миграции из Новой Гвинеи около 50 000 лет назад). Вместо этого вымирание мегафауны совпадает с ухудшением климата в регионах в сочетании с устойчивыми изменениями окружающей среды.

Сроки вымирания этих животных совпали с устойчивыми климатическими изменениями, что повлияло на воду и растительность, а также с увеличением частоты пожаров. Эта комбинация факторов могла оказаться фатальной для гигантских наземных и водных видов.

С пересечением между людьми и мегафауной в течение целых 15 000–20 000 лет возникают новые вопросы о совместном их проживании. Как люди выжили с этими опасными и крупными животными в период таких радикальных изменений окружающей среды? На это ученым еще предстоит отыскать ответы.