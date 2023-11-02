Первыми авторами Большого сфинкса в Египте были вовсе не люди

Знаменитая на весь мир скульптура может быть рукотворной лишь отчасти. Учёные считают, что её главными авторами были песок и ветер.

Большой сфинкс в Гизе (Египет) может быть рукотворен лишь отчасти — к таким неожиданным выводам пришла команда исследователей из Нью-Йоркского университета. Ученые попытались воспроизвести условия, которые были 4,5 тысячи лет назад — во времена сооружения одной из самых известных скульптур в мире. Полученные результаты указывают на то, что Большой сфинкс отчасти мог появиться из-за природных явлений.

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Как показало исследование, формы, удивительно похожие на скульптуру, возникают из материалов, разрушаемых быстрыми потоками. Особенно пристальное внимание ученые уделили так называемым ярдангам — необычным скальным образованиям, которые появляются в пустыне под воздействием ветра, несущего пыль и песок. Результаты, полученные учеными, дали основу для новой теории.

Она гласит, что Сфинкс мог возникнуть из-за эрозии. Таким путем твердый и прочный материал мог принять форму головы, шеи, лап и спины, а после люди доработали скалу, которая напомнила им знакомую фигуру, и придали ей характерные черты мифического существа.

Ранее сообщалось, что 1900-летняя статуэтка Будды 71 сантиметр в высоту была найдена в Беренике, древнем египетском портовом городе на берегу Красного моря. По мнению археологов, она могла принадлежать переселенцу из Южной Азии.