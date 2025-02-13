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Песни китов похожи на человеческую речь больше, чем мы думали

Песни китов похожи на человеческую речь больше, чем мы думали

Два недавних исследования показали, что вокализации некоторых видов этих млекопитающих подчиняются лингвистическим законам эффективности.

Отличные новости для тех, кто грезит в один день побеседовать с китом – ученые нашли между их песнями и человеческой речью нечто общее. 

Используя обширную базу данных из более чем 610,000 вокальных элементов в песнях 16 видов китов, исследователь Мейсон Янгблуд сопоставил их с человеческими языками. Оказалось, что 11 из 16 изученных видов китов придерживаются закона Менцерата. Он гласит, что чем длиннее предложения и слова, тем короче составляющие их элементы (слова и слоги).

У большинства изученных китов более длинные элементы вокализации как раз состояли из более коротких частиц. Это говорит о том, что в ходе эволюции китам, как и людям, удалось развить более эффективные средства общения.

А вот песни синих и горбатых китов оказались подвержены ещё одному лингвистическому закону, свойственному человеку – закону краткости Ципфа, которому соответствуют почти все человеческие языки. Он предполагает, что более короткие и распространенные элементы используются в речи чаще. 

Ещё в одном исследовании команда ученых проанализировала песни горбатых китов, используя методы, которые обычно применяются для изучения нечленораздельной речи младенцев. Эти данные исследователи скрупулезно собирали вблизи Новой Каледонии, где обитают киты, в течение семи лет. Они также пришли к выводу, что песни горбатых китов действительно соответствуют закономерностям Ципфа.

Получается, что горбатые киты (Megaptera novaeangliae) оказались видом с наиболее близкой к нашему языку вокальной оптимизацией – то есть по мере усложнения их песен происходит сокращение времени их вокализации и она становится более эффективной.

Возможно, важную роль в этом играет сам феномен «культурной революции» песен китов, которые усложняются со временем и подхватываются всей популяцией, распространяясь по Тихому океану, пока на смену им не приходят новые «треки».

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