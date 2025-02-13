Песни китов похожи на человеческую речь больше, чем мы думали

Два недавних исследования показали, что вокализации некоторых видов этих млекопитающих подчиняются лингвистическим законам эффективности.

Отличные новости для тех, кто грезит в один день побеседовать с китом – ученые нашли между их песнями и человеческой речью нечто общее.

Используя обширную базу данных из более чем 610,000 вокальных элементов в песнях 16 видов китов, исследователь Мейсон Янгблуд сопоставил их с человеческими языками. Оказалось, что 11 из 16 изученных видов китов придерживаются закона Менцерата. Он гласит, что чем длиннее предложения и слова, тем короче составляющие их элементы (слова и слоги).

У большинства изученных китов более длинные элементы вокализации как раз состояли из более коротких частиц. Это говорит о том, что в ходе эволюции китам, как и людям, удалось развить более эффективные средства общения.

А вот песни синих и горбатых китов оказались подвержены ещё одному лингвистическому закону, свойственному человеку – закону краткости Ципфа, которому соответствуют почти все человеческие языки. Он предполагает, что более короткие и распространенные элементы используются в речи чаще.

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Ещё в одном исследовании команда ученых проанализировала песни горбатых китов, используя методы, которые обычно применяются для изучения нечленораздельной речи младенцев. Эти данные исследователи скрупулезно собирали вблизи Новой Каледонии, где обитают киты, в течение семи лет. Они также пришли к выводу, что песни горбатых китов действительно соответствуют закономерностям Ципфа.

Получается, что горбатые киты (Megaptera novaeangliae) оказались видом с наиболее близкой к нашему языку вокальной оптимизацией – то есть по мере усложнения их песен происходит сокращение времени их вокализации и она становится более эффективной.

Возможно, важную роль в этом играет сам феномен «культурной революции» песен китов, которые усложняются со временем и подхватываются всей популяцией, распространяясь по Тихому океану, пока на смену им не приходят новые «треки».