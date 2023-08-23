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№ 3(7)

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Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Финальный этап!
Очень жаркий август: Финальный этап!

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Песню Pink Floyd удалось записать по данным мозга людей с эпилеписей

Фото: Unsplash

Развитие этой технологии может позволить читать мысли.

Ученые из Калифорнийского университета Беркли (США) смогли записать песню «Another Brick in the Wall, Part 1» группы Pink Floyd, используя данные, полученные напрямую с коры головного мозга человека. Специалисты провели исследование с людьми, которым назначили операцию для лечения эпилепсии. Песню Pink Floyd им давали слушать непосредственно перед хирургическим вмешательством.

Затем данные, записанные в процессе электроэнцефалографии (ЭЭГ), ученые расшифровали при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и перевели их обратно в аудиоформат. Авторы исследования поначалу не были уверены в том, что смогут расшифровать музыку. Проблема в том, что она воспринимается не только левым полушарием, отвечающим за речь, а всей корой головного мозга. Несмотря на это, специалистам удалось достичь успеха. И хотя мелодия звучит глухо и искаженно, для медицины это все равно является огромным прорывом.

Развитие этой технологии может позволить в прямом смысле читать мысли людей. По мнению ученых, подобные исследования в перспективе могут стать основой разработки мозговых имплантов. Те, в свою очередь, помогут людям с ограниченными возможностями общаться безо всяких барьеров.

Ранее ученые обнаружили, что физическое взаимодействие с собакой повышает активность в частях человеческого мозга, связанных с управлением социальными и эмоциональными взаимодействиями.

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