Пингвины могут засыпать до 10 тысяч раз в день

Сон у птиц из Антарктики длится всего четыре секунды.

Антарктические пингвины (Pygoscelis antarcticus), гнездящиеся в дикой природе, спят более 11 часов в день, постоянно засыпая всего на четыре секунды — к такому выводу пришли биологи. Эта особенность пингвинов позволяет им, с одной стороны, удовлетворять свою дневную потребность во сне, а с другой — постоянно наблюдать за своими гнездами.

Дело в том, что, во время гнездования, одному родителю пингвину часто приходится охранять свое гнездо — как от хищных птиц, так и от других пингвинов. Его партнер в это время кормится на протяжении нескольких дней. Но долгие периоды сна при такой схеме могут подвергнуть риску их гнезда и потомство. Узнать подробности о том, как именно спят пингвины, ученые смогли при помощи неинвазивных датчиков.

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Как оказалось, птицы не спали в течение длительных периодов времени — вместо этого они часто засыпали (примерно десять тысяч раз), накапливая таким образом более 11 часов сна в день. Авторы исследования считают, что подобный микросон в конечном счете помогает пингвинам получать, как минимум, некоторые из тех преимуществ, которые дают более длительные периоды сна.

Ранее сообщалось, что изменение климата привело к тому, что императорские пингвины (Aptenodytes forsteri), крупнейший вид пингвинов на Земле, оказались в списке исчезающих видов, а это означает, что в обозримом будущем знаковые антарктические птицы могут оказаться под угрозой вымирания.