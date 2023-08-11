Пловец наткнулся на дне на таинственный артефакт. Ему тысячи лет и он защищает от злых духов

Возраст диска примерно 2500 лет.

Во время своего обычного утреннего заплыва в Средиземном море израильский спасатель по имени Давид Шалом заметил что-то необычное на морском дне – недалеко от берега, на мелководье. Нырнув вниз, он достал гладкий мраморный диск, напоминавший маленькую тарелку.

Шалом не без оснований предположил, что это давно утерянный артефакт, поскольку в древние времена в этом районе было много кораблекрушений. Спасатель передал диск представителям Управления древностей Израиля (IAA), которые идентифицировали артефакт как волшебный талисман, его размещали на морских судах, чтобы защитить их от злых духов, колдовских заклинаний или невезения.

Эксперты сообщили, что мраморному диску чуть менее 2500 лет, то есть он датируется четвертым или пятым веком до нашей эры.

«Из рисунков на глиняной посуде, мозаиках и древних монетах, а также из исторических источников V века до н.э. мы знаем, что такие предметы действовали как пара глаз, смотрящих вперед и предупреждающих об опасности. Это украшение до сих пор распространено на современных кораблях в Португалии, Мальте, Греции и на Дальнем Востоке», – Яков Шарвит, директор отдела морской археологии IAA.

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Шалом нашел диск недалеко от места археологических раскопок Явне-Ям недалеко от пляжа Пальмахим, в 24 км к югу от Тель-Авива. Явне-Ям был оживленным древним портом 2500 лет назад, и во время наземных и подводных исследований на этом месте было найдено множество артефактов.

Ученые не могут связать этот диск с каким-то конкретным кораблекрушением. Но можно с уверенностью предположить, что талисман родом с затонувшего судна, которое не смогло избежать трагического исхода, несмотря на собственный амулет на удачу.

Это действительно редкая и необычная находка. Мраморный диск песочного цвета имеет диаметр примерно 20 сантиметров. Он идеально круглый и плоский с нижней стороны и изогнутый с верхней. В его центре просверлено отверстие, а вокруг него видны следы двух нарисованных кругов, напоминающих глаза.

Место, где был найден диск Фото: Yitzhak Marmelstein

Подобные диски в древности прикреплялись к носам как военных кораблей, так и торговых судов. Члены экипажа забивали свинцовые или бронзовые гвозди в центральное отверстие, чтобы закрепить его на корпусе корабля.

Учитывая, насколько распространены были эти магические диски в прошлом, можно было ожидать, что многие из них были найдены в регионах, где часто происходили кораблекрушения. Но до сих пор в водах Средиземного моря было извлечено всего четыре таких талисмана. Сюда входят две реликвии пятого века до нашей эры, которые были найдены рядом с затонувшим торговым судном во время спасательных работ на стоянке Тектас Бурну у западного побережья Турции, и одна, найденная недалеко от стоянки Явне-Ям на израильском пляже Кармель.

Есть подозрение, что другие подобные предметы могли быть обнаружены любителями-охотниками за сокровищами, которые предпочли оставить их себе или продать на черном рынке вместо того, чтобы передать их организациям, занимающимся вопросами наследия, академическим учреждениям или музеям. Шарвит похвалил Давида Шалома за то, что он не последовал этому примеру.