По Германии бродят дикие радиоактивные кабаны

Ученые, похоже, разгадали давнюю загадку.

Исследователям уже давно известно, что в организмах диких кабанов на юго-востоке Германии содержатся высокие уровни радиоактивного цезия. Ранее это связывалось с чернобыльской катастрофой 1986 года. Однако у других животных уровень радиоактивности с тех пор снизился, но загадочным образом сохранился у кабанов.

Новое исследование показывает, что в этом виноваты испытания ядерного оружия, проведенные в середине ХХ века – ученые говорят, что всё это продолжает заражать кабанов через их рацион.

«Наша работа позволяет глубже понять пресловутое радиоцезиевое "заражение" баварских диких кабанов», – Феликс Штегер, радиоэколог из Университета Лейбница в Ганновере.

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После ядерной аварии или взрыва радиоактивные материалы, выброшенные в окружающую среду, представляют значительную угрозу для экосистем. Следом за чернобыльской аварией 37 лет назад произошло увеличение радиоактивного загрязнения цезием, особенно цезием-137, период полураспада которого составляет около 30 лет.

Но гораздо более стабильный изотоп – цезий-135 — имеет период полураспада более 2 миллионов лет. Согласно предыдущим исследованиям, соотношение цезия-135 и цезия-137 может определить, откуда взялся цезий среди кабанов: высокое соотношение указывает на следы испытаний ядерного оружия, а низкое соотношение указывает на ядерные реакторы как на вероятный источник.

Команда ученых проанализировала уровень цезия, используя 48 образцов мяса диких кабанов, убитых охотниками в период с 2019 по 2021 год в 11 регионах Баварии. Детектор гамма-излучения использовался для измерения активности цезия-137, а высокотехнологичная масс-спектрометрия сравнивала количество цезия-135 с количеством цезия-137.

Уровни радиоактивного цезия в 88% протестированных образцов мяса были выше установленного законом порога в Германии. Используя соотношение цезия-135 и цезия-137, исследователи определили, что испытания ядерного оружия несут ответственность в 12 – 68 процентах случаев «загрязнения» кабанов цезием выше допустимы пределов.

Различные источники цезия смешиваются с почвой и попадают в организм диких кабанов Фото: Environmental Science & Technology, 2023

Несмотря на то, что чернобыльская катастрофа является основным источником цезия в организме диких кабанов, около четверти образцов показали значительный вклад от радиоактивных осадков. Одни они могли превысить нормативный предел, даже не принимая во внимание чернобыльский «вклад».

Но почему именно кабаны сохраняют устойчивую радиоактивность, не распространяющуюся на других животных? Ученые считают, что в этом виноват их рацион, включающий трюфели, которые впитали в себя различные уровни загрязнения из обоих источников. Это и способствовало стойкой радиоактивности кабанов.

По мнению команды ученых, возможные ядерные аварии или взрывы в будущем могут увеличить нынешнее загрязнение организмов этих животных и иметь последствия для безопасности пищевых продуктов на десятилетия.

«Это исследование показывает, что стратегические решения о проведении атмосферных ядерных испытаний 60-80 лет назад по-прежнему влияют на дикую природу», – заключают ученые.