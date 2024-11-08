По природе своей: научные экспедиции Greenway Global и Russian Traveler

Вот уже несколько лет компания Greenway Global и проект Russian Traveler, разделяющие общие ценности по защите окружающей среды и биоразнообразия нашей планеты, проводят совместные экспедиции по заповедным уголкам России. Их результатом стала ощутимая помощь природохранным организациям – рассказываем о главных проектах.

Для компании Greenway Global старт экологическим путешествиям был дан в 2022 году — ученые отправились на Дальний Восток, чтобы принять участие в морской экспедиции. Она проводилась в рамках уникального проекта Russian Gray Whale Project, посвященного изучению серых китов и их кормовой базы. Ученые-океанологи под руководством Александра Бурдина — доктора биологических наук и одного из ведущих мировых специалистов по серым китам — уже четверть века исследуют их популяцию в Охотском море.

В 2022-м в качестве помощи проекту компания Greenway Global профинансировала научную экспедицию и приобретение специального оборудования для мониторинга популяции серых китов на Дальнем Востоке. Во время нашего многодневного путешествия, в котором также приняли участие волонтеры — студенты-биологи из МГУ — и профессиональная съемочная группа, удалось оценить численность морских гигантов и провести их фотоидентификацию, а также измерить температуру, соленость и другие характеристики воды вблизи полуострова Камчатка и острова Сахалин. Для дальнейшего лабораторного анализа в заливе Пильтун, бухтах Ольга и Русская были взяты и пробы бентоса — обитающих на дне организмов, которыми питаются серые киты.

Китовая экспедиция на Дальнем Востоке

Подобные исследования, проводящиеся как в открытом море, так и с берега, помогают собрать информацию об этих животных, которые долгое время считались вымершими и — при помощи статей и документальных фильмов — рассказать о них самой широкой аудитории.

Осенью 2023 года компания Greenway Global и Russian Traveler отправились на Дальний Восток. Целью новой экспедиции стал национальный парк «Земля леопарда», который находится в Хасанском районе Приморского края. Это официально самая охраняемая «кошачья территория» России. Здесь живут: дальневосточный леопард, дальневосточный лесной кот, амурский тигр и рысь.

Инспекторы наблюдают за ними при помощи фотоловушек, установленных в разных точках парка (кстати, это крупнейшая в нашей стране сеть фотомониторинга).

Портрет дальневосточного леопарда Фото: Наталья Головина / фотохостинг Russian Traveler

В экспедиции также принял участие знаменитый фотограф Сергей Горшков — автор фото для BBC и лауреат популярного международного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Вместе с инспекторами национального парка мы прошли по главным экотропам («Тропа леопарда» и «Логово леопарда»), изучили следы и поскребы, поучаствовали в установке фотоловушек.

Но самое главное — компания Greenway Global стала опекуном одного из леопардов в рамках проводимой национальным парком программы «Хранители леопарда» и активно следит за его жизнью и здоровьем.

По следам диких кошек: экспедиция Greenway Global и Russian Traveler в нацпарк «Земля леопарда» читать

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Наконец, в августе 2024-го Greenway Global и Russian Traveler побывали в Забайкальском национальном парке. Именно здесь находятся Ушканьи острова – крохотный архипелаг из четырех островков, которые облюбовала байкальская нерпа. Знаменитый обитатель“славного моря» — единственное млекопитающее и единственный хищник Байкала. Благодаря почти полному запрету на промысел его популяция возросла и сейчас составляет около 150 тысяч особей.

Следить за нерпами и оценивать их состояние и поведение помогают все те же фотоловушки. Компания Greenway Global передала Забайкальскому национальному парку 10 таких камер для скрытого, не беспокоящего зверей наблюдения — вместе с инспекторами мы установили их по периметру острова Долгий, где наибольшая вероятность возникновения новых лежбищ.

Байкальские нерпы

Несмотря на благоприятную для байкальских нерп ситуацию, они постоянно испытывают давление даже со стороны природных факторов. Из-за глобального потепления зимы становятся более мягкими, поэтому Байкал покрывается толстым панцирем на все меньшее время, а это напрямую влияет на хрупкую экосистему озера: так, служащие его основой (и первым звеном пищевой цепочки) диатомовые водоросли размножаются именно подо льдом, тогда как нерпа — только на льду.

Вместе с Алисой Неплюхиной — научным сотрудником Лаборатории экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции Российской Академии наук — мы взяли несколько проб воды на диатомовые водоросли и зоопланктон для их дальнейшего изучения в Москве.

Взятие проб на Байкале

И уже готовы первичные результаты. Анализ проб зоопланктона выявил 9 различных типов рачков, среди которых отмечены два типичных для фауны озера эндемика: эпишура байкальская и один из представителей рода гарпактицелл. Среди диатомовых водорослей в 8 пробах обнаружено более 50 их видов, из них эндемики Байкала – около четверти.

Эти результаты, во-первых, подтверждают применимость методики сбора материалов в рамках «гражданской науки» (когда пробы отбирают не ученые-специалисты), а, во-вторых, открывают новые перспективы для обогащения наших знаний об актуальном устройстве пищевых цепочек озера и понимания общего биоразнообразия этого уникального природного объекта.

Фотографии створок байкальских диатомей, полученных при помощи сканирующего электронного микроскопа.

На основе данных с фотоловушек и показателей в пробах воды, определенных в Лаборатории экологии водных сообществ и инвазий, в Забайкальском национальном парке будет актуализирована «Летопись природы». Ее, в том числе, учитывают при составлении соответствующих актов и документов и планировании мероприятий по защите байкальской нерпы – как от человека, так и от природно-экологических факторов.