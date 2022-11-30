Почему беременным не стоит летать в космос?

Это грозит женщинам осложнениями, считают ученые.

Отсутствие геомагнитного поля может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время полета в космос. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Как объяснили ученые, благодаря особым свойствам внутреннего ядра Земля представляет собой один большой магнит, который постоянно создает геомагнитное поле. Под его влиянием на Земле зарождалась и развивалась жизнь, и оно до сих пор остается важным фактором эволюции. Поэтому смена местоположения Северного и Южного магнитных полюсов может влиять на физиологические показатели животных, в том числе человека.

Исследователи из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП, Москва), Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН (ИБВВ, Борок, Ярославская область) и Московского государственного университета имени Ломоносова (Москва) решили выяснить, как отсутствие геомагнитного поля повлияет на сердечную деятельность эмбрионов рыбок данио рерио. С помощью этих рыб часто изучают болезни сердечно-сосудистой системы человека. На ранних этапах развития эти животные прозрачны, и их внутренности можно наблюдать в обычный световой микроскоп.

В первые несколько дней после оплодотворения ученые помещали одну группу рыбок в геомагнитное поле, а другую — в условия, где поля практически нет. Оказалось, что при отсутствии естественного магнитного поля Земли эмбрионы данио рерио с большей вероятностью гибнут, а у выживших развитие происходит с нарушениями — их сердца бьются слишком часто и нестабильно.

Реклама

Рыбка Данио Фото: Wikimedia Commons

«Магнитными свойствами обладают многие частицы вокруг и внутри нас. Если геомагнитное поле ослабнет до нулевых значений, то физиологические процессы, зависимые от магнитного окружения, будут нарушены. Вероятно, именно поэтому в нашем эксперименте в отсутствие геомагнитного поля возросла смертность и много эмбрионов оказалось с нарушениями развития», — сказал главный научный сотрудник ИБВВ и старший научный сотрудник НТЦ УП, доктор биологических наук Вячеслав Крылов.

По мнению авторов исследования, нарушения ключевых процессов в организме вне магнитного поля можно учитывать, например, при планировании беременности во время космических перелетов. Ведь в таких условиях она может протекать гораздо сложнее.