Почему чернобыльские кабаны до сих пор радиоактивны?

Изотоп от взрывов атомных бомб накапливается в подземных грибах.

Ученые из Германии и Австрии предложили новое объяснение высокой радиоактивности кабанов, которые обитают в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. После аварии на ЧАЭС в 1986 году произошел выброс цезия-137. За прошедшие 30 лет его уровень заражения сократился вдвое, так как период полураспада этого радиоактивного изотопа составляет 30 лет. Однако почему-то это не коснулось кабанов, живущих в окрестностях АЭС.

Они остаются такими же радиоактивными, как и раньше. Разгадать эту загадку удалось специалистам из Венского и Ганноверского университетов. Исследуя баварских кабанов, они обнаружили в их мясе цезий-135 — изотоп цезия, который выбрасывался при испытаниях ядерного оружия. Его период полураспада гораздо больше, чем у цезия-137, и составляет 2,3 миллиона лет.

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Оба изотопа накапливаются в плодовых телах элафомицесов — подземных грибов, которыми питаются кабаны. Так как цезий медленно проникает через почву, элафомицесы до сих пор впитывают и цезий-135 из ядерных бомб, взорванных в годы холодной войны, и чернобыльский цезий-137. В результате уровень заражения этих грибов значительно выше, чем на поверхности.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Южной Каролины (Колумбия, США) нашли у собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, уникальные изменения ДНК, существенно отличающие их от всех существующих пород.