Зачем епископа XVII века похоронили вместе с эмбрионом?

Ученые проанализировали ДНК служителя церкви и недоношенного младенца, которые были погребены вместе.

Епископ Лунда Педер Педерсен Винструп, представитель Церквей Швеции и Дании, умер в 1679 году. Тело епископа было мумифицировано и похоронено в семейном склепе в Лундском соборе.

В 2012 году, когда было принято решение перенести гроб Винструпа, ученые ухватились за возможность изучить его останки. Это позволило им совершить несколько любопытных открытий. Самое загадочное из них – пятимесячный эмбрион, найденный в ногах усопшего.

По мнению ученых, плод появился на свет в результате выкидыша и был положен в гроб Винструпа уже много позже его смерти. Это навело на мысли, что кто-то мог намеренно подложить эмбрион в гроб, чтобы скрыть какую-то тайну. Нерожденных младенцев нередко находили в могилах их матерей, но плод в могиле епископа стал большим сюрпризом для археологов.

Исторические записи показывают, что останки детей захоранивались в Лундском соборе, причем иногда эти дети даже не были связаны с усопшими, к которым их подкладывали: гробница изредка использовалась как временное хранилище для останков.

«Поместить гроб в хранилище — это одно, а поместить плод в гроб епископа — совсем другое. Это заставило нас задуматься, существует ли какая-то связь между ребенком и епископом», — Торбьорн Альстрём, археолог из Университета Лунда.

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Ученые собрали образцы тканей Винструпа и плода для анализа генетических последовательностей извлеченной ДНК. 25 процентов их генов совпали. Это указывает на вторичные родственные связи между ними – например, дядя-племянник, сводные братья, дедушка-внук. Последний вариант ученые признали наиболее вероятным.

Это также подтверждается данными ДНК-анализа. Винструп и плод не имеют общей митохондриальной ДНК, которая передается от матери; это означает, что мать нерожденного младенца не была дочерью Винструпа. Кроме того, у обоих тел была найдена общая Y-хромосома, которая может передаваться по наследству только от отца.

Это говорит о том, что отцом ребенка был сын Винструпа. От первого брака епископа у него был сын, доживший до совершеннолетия, которого также звали Педер Педерсен Винструп.

Согласно историческим данным, Винструп-младший изучал фортификацию, а не теологию, когда в молодости учился в Лейденском университете в Нидерландах. Он женился не позднее 1679 года на молодой дворянке по имени Доротея Спарре.

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В 1680 году, во время Большой редукции, когда шведская корона вернула себе земли, подаренные аристократии, Винструп-младший потерял свои владения, в том числе имение Винструпа-старшего. Он провел остаток своей жизни в нищете, а детей у него не было.

Таким образом, плод, по-видимому, является частью печальной истории сына епископа. Возможно, неродившегося младенца поместили в гроб дедушки в качестве символического акта, как последнего представителя Винструпов по мужской линии.

«Кажется вероятным, что у родственников был доступ к склепу, где хранились гробы Винструпов, и, следовательно, возможность поместить плод в один из гробов. Возможно, кто-то хотел убедиться, что ребенок, который не смог появиться на свет живым, по крайней мере, останется со своей семьей после смерти», — заключают исследователи.

Педер Педерсен Винструп (1605–1679 гг. н.э.), родившийся в Копенгагене, был опытным архитектором, ученым и книгопечатником. В 1671 году он стал видным лютеранским епископом в Сконе — исторической провинции, которая попеременно принадлежала Дании и Швеции. Он скончался после продолжительной болезни в 74-летнем возрасте.

В 2020 году ученые обнародовали результаты другого исследования после анализа останков Винструпа. Они предоставили доказательства происхождения туберкулеза, от которого, вероятно, и скончался епископ.

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