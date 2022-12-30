Почему к некоторым людям после ковида так и не вернулось обоняние?

Исследователи близки к тому, чтобы помочь таким пациентам.

Инфекция SARS-CoV-2 вызывает длительную атаку иммунной системы на нервные клетки в носу, говорится в новом исследовании, после чего количество этих нервных клеток уменьшается, в результате чего люди могут терять обоняние на долгое время.

Помимо ответа на вопрос, который сбивал с толку экспертов, исследование также может помочь нам понять природу затяжного течения COVID-19 и почему некоторые люди не могут полностью вылечиться от коронавирусной инфекции.

«К счастью, у многих людей с измененным обонянием во время острой фазы вирусной инфекции обоняние восстанавливается в течение следующих одной-двух недель, но у некоторых этого не происходит. Нам нужно лучше понять, почему эта подгруппа людей теряет обоняние на несколько месяцев или лет после заражения SARS-CoV-2», – Брэдли Голдштейн, нейробиолог из Университета Дьюка в Северной Каролине.

Команда изучила образцы ткани обонятельного эпителия, взятые у 24 человек, в том числе у девяти человек, которые потеряли обоняние после перенесенного COVID-19. В этой ткани находятся нейроны, отвечающие за обнаружение запахов.

После подробного анализа исследователи заметили широкое присутствие Т-клеток, типа лейкоцитов, которые помогают организму бороться с инфекцией. Эти Т-клетки вызывали воспалительную реакцию в носу.

Однако, как и при многих других биологических реакциях, Т-клетки, по-видимому, приносят больше вреда, чем пользы, и повреждают ткани обонятельного эпителия. Процесс воспаления все еще был очевиден даже в ткани, где SARS-CoV-2 не был обнаружен.

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«Результаты поразительны. Это почти похоже на какой-то аутоиммунный процесс в носу», – Брэдли Голдштейн.

В то время как количество обонятельных сенсорных нейронов было ниже у участников исследования, которые потеряли обоняние, исследователи сообщают, что некоторые нейроны, по-видимому, способны восстанавливаться даже после бомбардировки Т-клетками, и это обнадеживающий признак.

Исследователи предполагают, что аналогичные воспалительные биологические механизмы могут стоять за другими симптомами длительного COVID-19, включая чрезмерную усталость, одышку и «мозговой туман», который затрудняет концентрацию.

Затем команда хочет более подробно изучить, какие именно области ткани повреждаются и какие типы клеток вовлечены. Это, в свою очередь, приведет к разработке возможных методов лечения тех, кто испытывает длительную потерю обоняния.