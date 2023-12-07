Почему люди не живут по 200 лет? Всё из-за динозавров

Ну спасибо большое, динозавры.

Существует заметная разница между тем, как быстро стареют млекопитающие (и мы в том числе) по сравнению с рептилиями и амфибиями. Такое несоответствие, как предполагает один ученый, может быть связано с доминированием динозавров миллионы лет назад – тогда, когда вся история млекопитающих находилась в критической точке.

Микробиолог Жоао Педро де Магальяйнс из Университета Бирмингема в Великобритании описывает свою гипотезу «бутылочного горлышка» у долголетия в недавно опубликованной статье.

Он считает, что когда динозавры правили Землей, гораздо менее крупные млекопитающие столкнулись с необходимостью быстро размножаться, чтобы просто-напросто выжить. Размножение вышло на первое место по важности, и гены, которые обеспечивали продолжительность жизни, возможно, были отброшены за ненужностью в процессе эволюции.

«Некоторые из самых ранних млекопитающих существовали в самом низу пищевой цепи и, вероятно, провели 100 миллионов лет в эпоху динозавров, развиваясь таким образом, чтобы выжить посредством быстрого размножения. Я полагаю, что этот длительный период эволюционного давления оказывает влияние на то, как мы, люди, стареем сейчас», – Жоао Педро де Магальяйнс.

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В опубликованном исследовании отмечается, что наши невероятно древние предки по линии плацентарных млекопитающих, по-видимому, утратили определенные ферменты примерно во времена динозавров. Эти ферменты отвечали за восстановление повреждений, вызванных ультрафиолетовым светом. (Ультрафиолетовые лучи – причина фотостарения: УФ-лучи спектра А проникают в глубокие слои кожи, повреждают структуру соединительной ткани, что приводит к разрушению коллагена, потере эластичности, к ранним морщинам. Также избыток воздействия ультрафиолета может привести к меланоме – раку кожи).

Интересно, что даже у сумчатых и однопроходных млекопитающих отсутствует по крайней мере один из трех ферментов восстановления после УФ-излучения, известных как фотолиазы. Трудно сказать, связано ли это каким-либо образом с их относительно сокращенной продолжительностью жизни.

Одна из гипотез заключается в том, что млекопитающие потеряли способность бороться с ультрафиолетом после того, как стали вести более ночной образ жизни, чтобы оставаться в безопасности. Миллионы лет спустя это аукнулось нам необходимостью использовать солнцезащитный крем. Но и другие признаки. Так, у некоторых рептилий, включая аллигаторов, зубы могут расти на протяжении всей жизни, чего не наблюдается у людей – опять же, возможно, в результате генетического отбора, насчитывающего сотни тысячелетий.

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Конечно, некоторые млекопитающие, в том числе киты и мы, люди, иногда доживают до ста лет и дольше. Как именно и почему это происходит – из-за эволюционного груза со времен наших далеких предков или по другим причинам, должно стать вопросом для будущих исследований.

Более глубокое понимание факторов, вызывающих старение, всегда полезно в борьбе с возрастными заболеваниями, включая деменцию и инсульт, а генетика, лежащая в основе «бутылочного горлышка долголетия», может многому нас научить, считает исследователь.