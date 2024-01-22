Почему маленькие собаки дольше живут?

По словам ученых, они реже страдают от проблем с пищеварением и гормональных нарушений.

Маленькие собаки в среднем живут дольше представителей крупных пород, поскольку реже страдают от проблем с пищеварением, инфекций и гормональных нарушений — к такому выводу пришли ученые. Они изучили данные 25 тысяч собак, которые живут в США и относятся к 238 породам. Как оказалось, крупные собаки из этой выборки чаще сталкивались с проблемами со здоровьем.

Среди таких проблем — онкология, инфекции, болезни костной ткани, ЖКТ, нервной и эндокринной систем, а также горла, ушей и носа.

В то же время собаки маленьких чаще всего страдали от проблем с глазами, сердцем, печенью и поджелудочной железой. А заболевания почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей касались собак всех пород в равной степени.

При этом связи между болезнями и размерами собак остались даже после того, как исследователи приняли в расчет пол животных, места их проживания, а также тот факт, были ли они чистокровными или метисами. Как отметили специалисты, их выводы не подтверждают причинно-следственную связь между размерами собак и их здоровьем, однако служат ценной основой для будущих исследований.

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