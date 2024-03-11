Почему люди чихают, когда смотрят на солнце?

Оказавшись на ярком свете, многие из нас чихают. Почему? Этот вопрос мучает людей с незапамятных времен.

Склонность человека чихать при виде яркого света была отмечена еще древнегреческим ученым Аристотелем. В «Книге о проблемах» он (или, вероятно, его ученики) задавался вопросом: «Почему тепло, исходящее от солнца, заставляет нас чихать, а тепло от костра – нет?». Он пришёл к выводу, что солнечное тепло провоцирует переход жидкостей носовой полости в аэрозольное состояние, что и активизирует процесс чихания. Тепло от костра, напротив, испаряет эти жидкости, нейтрализуя желание чихнуть.



Конечно, Аристотель ошибочно полагал, что чихать нас заставляет тепло, а не свет, однако благодаря ему мы знаем, что человечество было знакомо с этим явлением уже в 3 веке до н.э.

В начале 1950-х французский ученый Седан провел первое в истории исследование необычного рефлекса. Он заметил, что некоторые пациенты чихают, когда он светит им в глаза офтальмоскопом, прибором для исследования глазного дна. Седан провел несколько опытов и обнаружил аналогичную реакцию людей на яркий солнечный свет, вспышку фотоаппарата и ультрафиолетовые лучи. Открыв для себя новое явление, Седан не смог, однако, найти ему медицинское объяснение.

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Ситуация стала проясняться через несколько лет, когда в 1964 году физик Эйч Си Эверест опубликовал в журнале Neurology статью, посвященную «световому чихательному рефлексу». Было выявлено, что этой реакции подвержено от 17 до 35 % мирового населения. Сегодня мы знаем гораздо больше о причинах, лежащих в основе «светового чихательного рефлекса». Он знаком нам как процесс «Апчхи» (аналог английского звукоподражания Achoo), обозначающий аутосомно-доминантный непроизвольный гелио-глазной синдром взрыва. «Аутосомный» говорит о том, что ген располагается в неполовой хромосоме, а «доминантный» – что синдром достаточно унаследовать только от одного из родителей.

Однажды несколько ученых-генетиков под руководством Николаса Эриксона изучили генотипы около 10 000 клиентов частной биотехнологической компании “23andMe” и идентифицировали два однонуклеотидных полиморфизма, которые были связаны с чиханьем на солнце. Один из них позволил ученым сопоставить два, казалось бы, несвязанных синдрома, так как он располагался рядом с геном, имевшим непосредственное отношение к возникновению эпилептических припадков под воздействием световых лучей.



Несмотря на имеющиеся данные, никто до сих пор не может однозначно сказать, как именно оптические стимуляции глаз заставляют человека чихать. Точно известно одно: глаза и нос связаны через тройничный нерв. Посредством этого нерва стимуляция одной части тела провоцирует ответную реакцию другой его части.