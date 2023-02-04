Люди видят лица там, где их нет. Почему так?

Стремление человека разглядеть в любом предмете лицо взаимосвязано с его эмоциональным и даже психическим состоянием.

Способность видеть лица в неживых объектах называется парейдолией. Это довольно широко распространенное явление. Исследования японских ученых показали, что чаще всего она встречается либо у людей, склонных к невротизму, либо же, у пребывающих в прекрасном настроении.

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Исследователи провели эксперимент, для которого были приглашены 166 волонтеров – выпускников университета. Сначала ученые определили их эмоциональное состояние при помощи специального теста. После этого волонтерам показали рисунки из разбросанных в произвольном порядке точек. Студентам нужно было описать, в какие фигуры складываются эти точки, и соединить их между собой.

На основе полученных результатов ученые сделали вывод, что волонтеры, пребывавшие на момент проведения эксперимента в хорошем настроении, чаще видели в точках лица или животных. К такому же заключению они пришли по отношению к людям, страдающим невротизмом, и женщинам. Таким образом стремление человека разглядеть в любом предмете лицо оказалось взаимосвязано с его эмоциональным и даже, в случае невроза, психическим состоянием.

Однако в ученых кругах существуют и другие мнения по поводу этого феномена. По мнению невролога Канга Ли из Торонтского университета, парейдолия связана с тем, что наш мозг любит работать по уже известным ему схемам. Именно поэтому в шумном помещении нам слышатся чьи-то голоса, и мы чувствуем вибрацию телефона, который на самом деле выключен.