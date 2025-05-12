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Почему наши раны заживают медленнее, чем у обезьян?

Почему наши раны заживают медленнее, чем у обезьян?

Ученые назвали причиной этой особенности замену шерсти на потовые железы.

Исследователи Университета Рюкю (Япония) выяснили, что человеческие раны затягиваются почти в три раза дольше, чем у других приматов. Причина — наша уникальная адаптация в эволюции: замена шерсти на потовые железы. Профессор Мацумото-Ода обнаружила, что даже серьезные травмы у, например, бабуинов заживают значительно быстрее человеческих.

Изучив данные 24 пациентов и четырех видов обезьян, ученые установили, что скорость заживления ран у людей составляет всего около четверти миллиметра в день против 0,61 мм у приматов. Это связано с необходимостью развития утолщенной кожи для защиты от повреждений, вызванных потерей волосяного покрова.

Ранее ученые выяснили, что многие виды приматов могут адаптироваться к своим физическим недостаткам — врожденным порокам или последствиям травм. 

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