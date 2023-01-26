Почему наши тревоги усиливаются ночью?

Эксперты объяснили природу явления.

Беспокойство – обыденная часть жизни. Но как только оно становится постоянным, то перерастает в генерализованное тревожное расстройство (а это уже заболевание) и влияет на повседневную жизнь человека. Беспокойство также может мешать сну. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале Sleep Medicine Reviews, около 50% людей с тревожным расстройством также испытывают проблемы со сном.

Одна из причин, по которой тревога может усиливаться ночью, заключается в том, что у людей в темное время суток просто меньше выхода для их нервной энергии.

«В течение дня люди заняты работой, социальными и семейными обязанностями. Многие люди, страдающие тревогой, умеют направлять избыточную энергию на продуктивную деятельность», – объясняет Чариса Чаморро, научный сотрудник Central Park West Psychological Consulting в Нью-Йорке, специализирующаяся на оценке и лечении тревожных расстройств.

Но ночью, по словам Чаморро, люди меньше отвлекаются, это и приводит к усилению чувства тревоги.

«Ключевой особенностью тревожного расстройства является постоянное и чрезмерное беспокойство. Когда вы лежите в постели и вас ничто не отвлекает, беспокойство может стать явным», – Чариса Чаморро.

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Одно из исследований показало, что люди в целом, а не только те, кто страдает тревожным расстройством, могут быть более склонны к тревоге и страху по ночам. Исследование 2015 года, опубликованное в Journal of Psychophysiology, показало, что люди без тревожного расстройства, которым демонстрировали одни и те же стимулы страха в течение дня и ночью, демонстрировали повышенную реакцию страха ночью. Это измерялось физически по частоте сердечных сокращений и психологически по субъективным сообщениям о страхе.

Это говорит о том, что люди могут по-разному обрабатывать информацию и быть более восприимчивыми к тревоге ночью. Но для людей, которые страдают от хронического стресса или беспокойства, другие факторы могут частично объяснить, почему беспокойство так часто обостряется ночью.

«Как правило, когда мы испытываем стресс или воспринимаем угрозу, организм вырабатывает адреналин и кортизол, которые позволяют нам сосредоточиться на предполагаемой угрозе. После того, как угроза миновала, уровни кортизола и адреналина должны вернуться к норме. Однако, когда люди испытывают хронический стресс или тревогу, уровень кортизола может оставаться повышенным», – Чариса Чаморро.

Кортизол, мелатонин и другие гормоны, связанные со сном, обычно регулируются 24-часовым циклом, известным как циркадный ритм. Обычно уровень кортизола достигает пика утром, а затем медленно снижается в течение дня, достигая минимума в полночь.

Но повышенный уровень адреналина в течение дня и вечером у людей с тревогой может поддерживать высокий уровень кортизола и нарушать выработку других гормонов сна. Это, в свою очередь, может нарушить сон. И есть доказательства того, что беспокойство о сне может усугубить проблему, говорит Чаморро.

«Несколько ночей, которые вы проводите в тревоге, могут привести к тому, что вы будете бояться того, что не заснете и в следующий раз. Это может стать порочным кругом. Другими словами, беспокойство о потере сна может привести к тому, что вы потеряете еще больше сна», – объясняет Чаморро.

Но, хотя некоторые факторы, которые усугубляют ночное беспокойство, находятся вне нашего контроля, есть некоторые вещи, которых вы можете избежать самостоятельно. «Кофеин и другие стимуляторы, электронные устройства, стресс и недосыпание – всё это то, что мешает вашему сну. Таким образом, выбор, который люди делают в дневное время (например, употребление кофеина перед сном) может иметь побочные эффекты, которые усиливают тревогу ночью», – заключает исследовательница.