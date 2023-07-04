Раскрыты причины провала пересадки человеку свиного сердца

Среди них — плохое состояние здоровья пациента и свиной цитомегаловирус.
Специалисты Медицинского центра Университета Мэриленда (США) выяснили, почему окончилась провалом первая в истории пересадка человеку свиного сердца. Операция прошла в январе 2022 года — в руках хирургов оказался 57-летний Дэвид Беннетт-старший. Сама операция прошла успешно, но месяц спустя у пациента возникла сердечная недостаточность. Ученые проанализировали проведенную операцию и ее последствия, а затем назвали возможные причины неудачи.
Среди них — плохое состояние здоровья Дэвида Беннетта-старшего до трансплантации: его иммунитет ослаб, сделав пациента более уязвимым к отторжению. Кроме того, использование внутривенного иммуноглобулина, содержащего антитела, также могло обернуться повреждением клеток сердечной мышцы. Наконец, мог сыграть свою роль латентный свиной цитомегаловирус (PCMV): не исключено, что он активировался после того, как противовирусная поддержка пациента препаратами была сокращена.
В начале 2022 года хирурги в США провели историческую операцию, впервые пересадив человеку генетически модифицированное сердце свиньи. Дэвид Беннет-старший был на грани смерти и не имел шанса на обычную трансплантацию сердца. Однако два месяца спустя после уникальной операции пациент умер. Беннету-старшему провели трансплантацию 7 января, а 8 марта он скончался несмотря на видимые успехи в процессе реабилитации.
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