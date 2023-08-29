Почему плоды дуриана так дурно пахнут?

Ученые исследуют химические вещества, из-за которых растение издаёт свой неповторимый аромат.

В Юго-Восточной Азии тропический фрукт дуриан высоко ценится из-за насыщенного вкуса и питательности. Все бы хорошо, но есть одно «но»: одновременно он считается самым вонючим фруктом в мире.

Дуриан (Durio zibethinus) – фрукт, произрастающий в южном Китае и Юго-Восточной Азии. Плод растения вырастает до 30 сантиметров и может весить до восьми килограммов. Обычно плод дуриана содержит две «чашки» съедобной мякоти.

Этот тропический фрукт отличается крупными размерами и колючей жесткой кожурой, которую необходимо расколоть, чтобы добраться до мякоти. Цвет дуриана варьируется от желтого и белого до красного или зеленого. В мякоти прячутся крупные семена, а ещё она издаёт резкий неприятный запах.

Этот запах часто описывается как сочетание вони сточных вод, серы, приторного запаха меда, гниющих фруктов и жареного лука. Из-за своего запаха дуриан запрещено проносить во многие отели и заходить с ним в некоторые виды общественного транспорта Юго-Восточной Азии.

В исследовании Немецкого исследовательского центра пищевой химии ученые пытались выяснить, почему плоды дуриана издают такой сильный запах. Команда исследовала тайские дурианы, ароматический экстракт которых расщепили с помощью масс-спектрометра и газового хроматографа.

Анализ выявил в фруктах 50 отдельных соединений, ответственных за его необычный аромат. В их число входят восемь соединений, ранее не обнаруживавшихся в дурианах, и четыре – совсем неизвестных научному сообществу.

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Интересный факт заключается в том, что ни одно из соединений по отдельности не соответствует характерному запаху дуриана. Они широко варьируются и могут привносить фруктовые, резиновые, жженые, металлические, сырные, медовые, луковые и чесночные ноты. Большинство этих соединений обнаружено в других веществах, таких как дрожжевой экстракт, лук-порей, вареная говядина и сушеные кальмары.

Ученые предположили, что сильный запах дуриана создается не одним соединением, а смесью различных химических веществ. Команда связала каждое соединение с определенными нотами запаха.

В другом исследовании, проведенном в 2017 году, ученые исследовали соединения, ответственные за запах дуриана сорта Мусанг Кинг, популярного в Малайзии. Было обнаружено, что гены регулируют метаболизм серы в дуриане, и этот процесс активируется только тогда, когда плод созрел.

Курьёзный случай: искали утечку газа, а нашли дуриан Однажды в Австралии пожарные службы получили сигнал об утечке газа и, прибыв на место, около часа занимались поиском источника резкого запаха, распространяющегося по району. Через некоторое время они выяснили, что причиной инцидента был тот самый колючий фрукт из Юго-Восточной Азии. Дуриан нашли в помещении, расположенном над местным торговым центром, посетители которого были предварительно эвакуированы.