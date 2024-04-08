Почему после мяты холодно во рту?

Ментол создает иллюзию холода.

Каждому, кто хоть раз пробовал мятные леденцы или жвачку, знакомо ощущение холода во рту. Но мало кто знает, почему оно возникает.

Холод мы ощущаем холодовыми рецепторами, которые находятся на коже и слизистых оболочках нашего тела. Если температура опускается ниже определенного уровня, то в мозг посылается нервный импульс, после которого сосуды сужаются, и крови поступает меньше.

Однако эти рецепторы реагируют не только на температуру, но и на некоторые вещества, одно из которых – содержащийся в мяте ментол. В действительности ментол не охлаждает рот, а лишь создает иллюзию холода. Он делает частично нечувствительными все наши рецепторы, кроме холодовых. А они, в свою очередь, посылают в мозг нервный импульс, как и при воздействии на них низкой температуры.

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