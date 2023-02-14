Почему последствия землетрясения в Турции оказались такими разрушительными?

Дело в малой глубине основных толчков.

Землетрясения, произошедшие в Турции и Сирии ранним утром 6 февраля, привели к ужасным разрушениям, масштабы которых не наблюдались в Европе на протяжении многих десятилетий, говорит Боб Холдсворт, профессор структурной геологии из Даремского университета.

Есть много причин, по которым последствия были такими катастрофичными. Прежде всего, это огромная сила двух основных толчков и связанных с ними афтершоков. Каждое из этих землетрясений силой 7,8 и 7,5 балла по моментной шкале высвобождало примерно столько же энергии, сколько крупнейшее в истории испытание атомной бомбы, проведенное во время холодной войны – испытании «царь-бомбы» в СССР в 1961 году. И таких событий было два в одном регионе, разделенных считанными часами.

К этому мы должны добавить кластеры афтершоков, которые следуют за основными событиями. Они меньше (в основном ниже магнитуды 5), но продолжаются в течение нескольких дней, постепенно уменьшаясь по интенсивности и регулярности. Тем не менее, они опасны, так как здания, уже серьезно ослабленные предыдущими событиями, могут рухнуть. Это неизбежно еще больше затрудняет спасательные работы в регионе.

Еще одним фактором является время первого и сильнейшего землетрясения. Оно началось в 4:17 утра по местному времени, когда большинство людей спали в своих домах. Во время землетрясения подавляющее большинство жертв вызвано не сотрясением, а результатом обрушения зданий. Время для этого события было настолько неудачным, насколько это возможно: у многих людей было очень мало возможностей вовремя сбежать из своих домов. Это, вероятно, является основным фактором очень большого числа смертей и ранений.

«Но ключевой геологический вклад в опустошение связан с относительно небольшой глубиной гипоцентров землетрясений: 18 км для первого толчка силой 7,8 балла и 10 км для более позднего толчка силой 7,5 балла», – Боб Холдсворт.

Гипоцентр – это точка, в которой разлом начинает разрываться на глубине. В глобальном плане это относительно приповерхностные толчки. Есть две причины, по которым это приводит к большей степени разрушения.

Говоря простым языком, первая причина заключается в том, что чем мельче землетрясение, тем ближе поверхность Земли находится к гипоцентру. Это означает, что сотрясение земли будет более интенсивным и разрушительным. У ударных волн меньше возможностей рассеяться, как это происходит, когда землетрясения происходят глубже в недрах планеты, проходя через десятки километров горных пород.

Вторая причина заключается в том, что разломы, вызывающие землетрясения силой более 5,5 баллов, с большей вероятностью прорвутся на поверхность. Это создает почти мгновенное смещение грунта, при котором одна часть грунта буквально смещается на несколько метров относительно соседней части.

Трехметровый разрыв дороги, вызванный землетрясением в Турции Фото: Osmangazi University

Эти поверхностные разрывы невероятно разрушительны. Они могут привести к критическому повреждению основных подземных и наземных объектов инфраструктуры, включая водопроводные сети, электрические кабели, газопроводы и туннели. Уже есть сообщения о повреждении трубопроводов в Турции после событий 6 февраля. Впечатляющие спутниковые изображения и наземные фотографии также показывают смещенные дороги и железнодорожные пути, а также серьезных повреждения зданий, расположенных по обеим сторонам разрывов.

Накануне Хасан Сёзбилир из Центра прикладных исследований и исследований землетрясений Университета Докуз Эйлюл изучил регион и пришел к некоторым выводам.

Реклама

«Насколько я вижу, по крайней мере три сегмента разлома были разрушены. Общая протяженность поверхностной трещины превысила 500 км», – Хасан Сёзбилир.

Почему глубина землетрясения в Турции такая небольшая? Некоторые из известных землетрясений связаны с так называемым «Тихоокеанским огненным кольцом». Эти землетрясения обычно происходят на глубине до 700 км, когда прочные и плотные океанические плиты погружаются в Землю под окружающими континентами.

Турция, однако, находится в области более слабой, в основном континентальной литосферы, где толщина земной коры составляет всего около 30 км, недалеко от точки, где сходятся три тектонические плиты – Африканская, Аравийская и Анатолийская. Конвергенция Аравийской плиты выдавливает клиновидную Анатолийскую плиту на запад, создавая серию субвертикальных сдвиговых разломов, таких как Восточно-Анатолийский разлом, который рухнул во время события магнитудой 7,8.

Карта, показывающая действие тектонических плит в окрестностях землетрясения в Турции/Сирии. Движение трех конкурирующих тектонических плит вызывает частую сейсмическую активность в этом регионе Фото: CC BY-NC

В этой континентальной коре наиболее вероятная точка возникновения крупных землетрясений обычно находится на глубине от 10 до 20 км. В таких условиях более вероятно образование неглубоких поверхностных разломов. Третья причина заключается попросту в том, что регион, где произошли землетрясения, является густонаселенным. Учитывая время, значительная гибель людей почти неизбежна после события такого масштаба.

Смертоносные землетрясения знакомы Турции. За последние 50 лет произошло как минимум четыре крупных катастрофы со значительными человеческими жертвами – в 1975, 1983, 1999 и 2020 годах. После землетрясения в Измите в 1999 году турецкие власти предприняли серьезные усилия по улучшению строительных норм, чтобы противостоять землетрясениям.

Но стоит помнить, что два новых сейсмических толчка были, возможно, более чем в два раза мощнее, чем крупнейшее известное землетрясение в этом регионе.

Кроме того, в Сирии к этому добавляется тот фактор, что годы продолжающегося гражданского конфликта существенно ухудшили строительную инфраструктуру, сделав регион менее устойчивым к последствиям сейсмических потрясений. Это, вероятно, также будет препятствовать усилиям по оказанию помощи и спасению пострадавших, а в долгосрочной перспективе – восстановлению инфраструктуры.