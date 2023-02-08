Почему произошло землетрясение в Турции? Отвечает сейсмолог

Все дело в движении трех тектонических плит.

6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией произошло чрезвычайно сильное землетрясение. Данные сейсмометров позволяют предположить, что оно имело магнитуду 7,8 из 10 по шкале моментной магнитуды. Сейсмические волны были зафиксированы датчиками по всему миру, отголоски докатились даже до Великобритании.

В Турции обрушились тысячи зданий. На данный момент число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6234 человек, ранены — 37 011 человек. Немало жертв и в Сирии. Сообщают о повреждениях газопроводов, которые привели к пожарам.

Этот район Турции подвержен землетрясениям, так как находится на пересечении трех тектонических плит, составляющих земную кору: Анатолийской, Аравийской и Африканской. Аравия движется на север в Европу, в результате чего Анатолийская плита, на которой находится Турция, оттесняется на запад. Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах. Именно внезапный выброс этого давления вызывает землетрясения.

Это страшное землетрясение, вероятно, произошло на одном из основных разломов, которые отмечают границы между Анатолийской и Аравийской плитами: либо Восточно-Анатолийский разлом, либо разлом Мертвого моря, объясняет Дженни Дженкинс, доцент кафедры наук о Земле Даремского университета

Хотя в этой области каждый год происходит много землетрясений, вызванных продолжающимся движением тектонических плит, последнее землетрясение особенно сильное и разрушительное, поскольку было высвобождено очень много энергии.

Геологическая служба США (USGS) утверждает, что с 1970 года в пределах 250 километров от этого места произошло только три землетрясения силой более 6 баллов. Катастрофа 6 февраля с магнитудой 7,8 значительно мощнее, чем те, которые происходили в этом районе ранее. Она высвободила более чем в два раза больше энергии, чем самое сильное ранее зарегистрированное землетрясение в регионе магнитудой 7,4.

Современные сейсмологи используют шкалу моментной магнитуды, которая представляет собой количество энергии, выделяемой землетрясением (шкала Рихтера устарела, хотя иногда ее ошибочно цитируют в новостях).

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«Эта шкала нелинейна: каждый шаг вверх представляет собой высвобождение в 32 раза больше энергии. Это означает, что магнитуда 7,8 на самом деле высвобождает примерно в 6000 раз больше энергии, чем более умеренные землетрясения магнитудой 5, которые обычно происходят в этом регионе», – Дженни Дженкинс.

Нам может показаться, что энергия землетрясения выплескивается из одного места или эпицентра, но на самом деле она вызвана движением вдоль области разлома. Чем сильнее землетрясение, тем больше сместится область разлома. Для такого масштабного события, как нынешнее землетрясение, потребовалось бы движение на территории примерно 190 километров в длину и 25 километров в ширину. Это означает, что тряска будет ощущаться на очень большой площади.

По оценкам, больше полумиллиона человек в окрестностях на расстоянии до 80 километров к северо-востоку вдоль границы тектонической плиты почувствовали сильное землетрясение. Легкие толчки ощущались даже в столице Турции Стамбуле (на отдалении около 815 километров), а также в Багдаде в Ираке (800 километров), Каире в Египте (950 километров) и Сочи.

После крупных землетрясений происходит много небольших землетрясений, известных как афтершоки, поскольку земная кора приспосабливается к изменениям напряжения. Они могут продолжаться от нескольких дней до нескольких лет после первоначального события.

В первые 12 часов после первого толчка на юго-востоке Турции произошло сразу три других землетрясения магнитудой более 6,0. Первое было с магнитудой 6,7: оно произошло всего через 11 минут после первого толчка. Затем последовали сотни афтершоков меньшей магнитуды.

Аравия натыкается на Евразию и оттесняет Анатолию на запад Фото: Mikenorton / NASA / Wiki / CC BY-SA

Позже утром еще один мощный толчок магнитудой 7,5 произошел севернее в соседней системе разломов: разломе Сюргю. Технически событие достаточно мощным, чтобы считаться отдельным землетрясением, хотя оно, вероятно, было вызвано первым землетрясением, и оно вызовет свою собственную серию афтершоков.

Хотя афтершоки обычно значительно слабее основного толчка, они могут иметь не менее разрушительные последствия, еще больше повреждая инфраструктуру, разрушенную первым землетрясением, и затрудняя спасательные работы.