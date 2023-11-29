Почему собак нельзя кормить сырым мясом?

Это может принести вред не только четвероногим питомцам, но и людям. Оказывается, такая диета приводит к распространению устойчивых к антибиотикам бактерий – а нам этого не нужно.

Новое исследование показало, что кормление собак сырым мясом увеличивает риск выделения кишечной палочки, устойчивой к широко используемым антибиотикам. Тем самым увеличивается и вероятность того, что эти бактерии передадутся владельцам, а от них – другим людям. Всё это может привести к появлению инфекций, которые будет трудно вылечить.

Основной причиной устойчивости разнообразных бактерий к антибиотикам является их (антибиотиков) чрезмерное использование. Чем больше мы употребляем антибиотики по предписанию врача и без, тем лучше бактерии учатся им противостоять. Фторхинолоны представляют собой класс антибиотиков широкого спектра действия, которые используются как в медицине, так и в ветеринарии. Однако их широкое использование привело к повышению уровня резистентности бактерий к этим препаратам.

Новое исследование, проведенное учеными из Бристольского университета в Великобритании, показало, что кормление собак сырым мясом увеличивает риск выделения бактерий E. coli, устойчивых к ципрофлоксацину, широко используемому фторхинолоновому антибиотику.

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«Наша цель заключалась в том, чтобы выяснить: что может повысить вероятность того, что собака будет выделять резистентную кишечную палочку вместе с фекалиями. Наше исследование выявило сильную связь между выделением устойчивой к ципрофлоксацину кишечной палочки и кормлением собак сырой пищей», – рассказывает Джордан Сили, соавтор исследования.

Е. coli обнаруживаются в кишечнике людей и животных и могут передаваться между ними, как правило, из-за плохой гигиены или обращения с пищевыми продуктами, включая сырое мясо. Бактерии могут вызывать у людей диарею и пищевое отравление или более серьезные заболевания, такие как инфекции мочевыводящих путей и кровотока, и могут годами находиться в кишечнике, не вызывая инфекции.

Исследователи набрали 600 здоровых взрослых собак и собрали образцы их фекалий. Каждый образец был протестирован на предмет устойчивости присутствующих E. coli к ципрофлоксацину. Кроме того, владельцы прошли опрос, в котором предоставили подробную информацию об их собаках, их рационе, среде, в которой они находились, и о том, лечились ли собаки антибиотиками.

Устойчивые к ципрофлоксацину кишечные палочки были обнаружены в кале у 7,3% сельских собак и 11,8% городских собак. Анализ образцов этих собак показал, что кормление их сырым мясом тесно связано с выделением устойчивых к антибиотикам бактерий, которые, по словам исследователей, могут служить звеном передачи резистентной кишечной палочки.

«Сырое мясо – независимо от того, предназначено ли оно для потребления человеком после приготовления или продается в качестве сырого корма для собак – скорее всего, будет заражено устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой. Приготовление пищи убивает бактерии, а хорошая гигиена рук снижает непосредственный риск проглатывания этих бактерий и попадания в кишечник человека», – Мэтью Ависон, соавтор исследования.

Исследователи говорят, что риск представляют не только собачьи фекалии, но и вообще обращение с сырым мясом при приготовлении еды для домашних животных. «Решение кормить собаку сырым мясом означает, что человеку почти наверняка придется иметь дело с этим продуктом, и наши исследования показывают, что кормление "натуралкой" также означает, что владельцы домашних животных, скорее всего, будут взаимодействовать и с домашним животным, выделяющим кишечную палочку», – пишут исследователи.

При принятии решения о том, следует ли кормить вашего питомца сырым мясом, важно учитывать происхождение мяса. На некоторые производства попадают животные, мясо которых заведомо пригодно для употребления в пищу, а вот иногда на мясокомбинатах производят мясо, якобы пригодное для домашних животных – и оно может быть получено от мертвых, больных или умирающих животных.

«В рамках нашего ответа на возникающий кризис устойчивости к антибиотикам необходимо предоставить дополнительные стимулы компаниям, присоединяющимся к индустрии сырых кормов для собак, чтобы они получали мясо с ферм с соответствующей политикой использования антибиотиков и тестировали мясо на наличие устойчивых бактерий перед продажей.

Необходимо установить более строгие ограничения на количество бактерий, разрешенное в мясе, которое продается для употребления в сыром виде», – заключает Ависон.