Почему Средиземное море может исчезнуть

Одно из самых популярных морей среди туристов может исчезнуть с лица Земли. Правда, произойдет это только через много миллионов лет.

Средиземное море может прекратить своё существование, произойти это может из-за движения тектонических плит, напомнили в издании IFLScience.

Одно из самых знаменитых морей мира зажато между Африканской (Нубийской) и Евразийской тектонической плитой, которые начали двигаться навстречу друг другу около 100 миллионов лет назад.

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Тектонические плиты, из которых состоит земная кора, движутся по верхнему слою полужидкой мантии, из-за чего континенты постоянно формируются, расформировываются и вновь перестраиваются. Например, всего около 300 миллионов лет назад на Земле процветал единый гигантский суперконтинент Пангея, который во время мезозоя раскололся на Лавразию и Гондвану. А около миллиарда лет назад гипотетическим континентом являлась Родиния.

Когда Африканская плита начала движение в сторону Евразийской, океанические бассейны между ними начали медленно исчезать, а в Европе образовалась горная цепь Альп, напоминая нам об этом столкновении. Но плиты на этом не остановились, а продолжили своё движение, ежегодно приближаясь друг к другу – по миллиметру. Но через миллионы или даже десятки миллионов лет Африканская плита может «наехать» на Европу, что приведёт к полному исчезновения Средиземного моря и формированию новой горной цепи. В результате на Земле сформируется новый суперконтинент (если это как-то утешит наших потомков).

Конечно, это всего лишь одна из теорий того, что может случиться через огромный по человеческим меркам промежуток времени – предсказать поведение тектонических плит не так просто. Но Средиземное море и ранее попадало в не самое выгодное для себя положение. Всего 5,97 миллионов лет назад, во время Мессинского пика солёности, два пролива, соединявших его с Атлантическим океаном, были закрыты, и море полностью высохло, оставив после себя огромные залежи соли. Правда, продлилось это всего лишь полмиллиона лет — самую малость — после чего море снова наполнилось водой вследствие поднятия воды в Мировом океане.