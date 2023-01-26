Почему температура нашего тела постепенно снижается?

Мы становимся все холоднее. И виноваты в этом могут быть кишечные бактерии.

Последние десятилетия температура на планете Земля неуклонно повышается – и это довольно тревожный факт, который не обсуждал только ленивый. А наши тела, наоборот, остывают! И об этом известно не так широко. Давайте исправляться.

Новое исследование предполагает, что изменения в питании за последнее столетие поменяли и человеческий микробиом. А за этим последовало снижение средней температуры нашего тела.

За последние 150 лет средняя температура человеческого тела понизилась примерно на 0,3 °C. В новом исследовании Мичиганского университета исследователи, изучающие госпитализированных пациентов с сепсисом, обнаружили, что определенные виды кишечных бактерий, по-видимому, играют роль в регулировании температуры тела. Скорее всего, эти изменения в микробиоме могут вызывать долгосрочные колебания температуры.

В середине XIX века немецкий врач Карл Рейнхольд Август Вундерлих годами собирал данные о температуре тела пациентов. Его работа в конечном итоге показала, что средняя температура человеческого тела составляет 37 °C.

С тех пор многие исследователи утверждали, что такая средняя температура тела немного выше, чем у большинства людей. Но несколько лет назад команда из Стэнфордского университета заявила, что первоначальные расчеты Вундерлиха скорее всего были правильными, а средняя температура человеческого тела со временем просто снизилась.

Учёные выяснили, что средняя температура человеческого тела сегодня составляет уже не привычные нам 36,6 °C, а 36,4 °C.

Наша температура постепенно снижалась каждое десятилетие прошлого века. Правда, никто не понимал, почему это происходит. Было выдвинуто множество гипотез: от улучшения отопления и охлаждения в домашних условиях, снижающего общий уровень метаболизма, до улучшения здравоохранения.

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В новом исследовании ученых из Медицинской школы Мичиганского университета была изучена еще одна гипотеза. На этот раз исследователи обратили внимание на роль нашего кишечного микробиома в регулировании температуры тела.

Они сосредоточились на госпитализированных пациентах с сепсисом. Предыдущие исследования показали, что клинические исходы для пациентов с сепсисом можно предсказать по динамике температуры тела при поступлении в больницу. И ученые решили понять, может ли состав кишечного микробиома в момент первоначальной госпитализации предсказать эти траектории температуры тела.

Во время госпитализации они взяли образцы микробиомов более 100 пациентов с сепсисом. Исследование выявило различные образцы кишечных бактерий, которые коррелировали с траекторией температуры их тела на протяжении времени, проведенного в больнице. В частности, высокие уровни бактерий Firmicutes в наибольшей степени ассоциировались с последующей лихорадкой.

Сравнивая людей с другими животными, исследователи обнаружили, что у мышей с отсутствием микробиома наблюдались менее резкие колебания температуры тела при индуцированном сепсисе по сравнению с мышами с нормальными кишечными бактериями.

«Мы обнаружили, что одни и те же кишечные бактерии объясняют колебания температуры как у людей, так и у наших лабораторных мышей. Это вселило в нас уверенность в достоверности наших выводов и дало нам понять, какие биологические процессы стоят за этим открытием», – Роберт Диксон, соавтор исследования.

Так что же все это значит?

По словам ведущего автора исследования Кейла Бонгерса, такие результаты являются убедительным доказательством того, что кишечные бактерии играют важную роль в регулировании температуры нашего тела. А изменения микробиома из-за диеты за последнее столетие могут способствовать небольшому снижению средней температуры тела человека.

«Хотя мы, конечно, не доказали, что изменения в микробиоме объясняют падение температуры тела человека, мы считаем, что это разумная гипотеза. Генетика человека не претерпела существенных изменений за последние 150 лет, но изменения в питании, гигиене и распространение антибиотиков оказали глубокое влияние на наши кишечные бактерии», – утверждает Бонгерс.