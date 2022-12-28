Почему в радуге нет коричневого цвета?

Когда-нибудь задумывались над этим?

Почему в радуге нет таких цветов, как коричневый, серый, белый или черный? На этот «детский» вопрос ответил Джеймс Роулингс, преподаватель физики в Университете Ноттингем Трент.

Свет, исходящий от солнца, кажется нам белым. Но белый свет, который мы видим в повседневной жизни, на самом деле состоит из смеси разных цветов. И когда свет проходит через каплю дождя, эти цвета могут разделяться.

Вы этого не видите, но свет распространяется волнами. Каждый из цветов радуги имеет разную длину волны. Это означает, что расстояние между вершинами волны имеет разную длину для каждого цвета. Все цвета, которые мы видим, – от фиолетового с самой короткой длиной волны до красного с самой длинной – называются «видимым спектром».

Когда свет падает на маленькую каплю воды во время дождя, он может преломиться и изменить своё направление. Каждая из различных длин волн преломляется немного по-разному. Если свет падает на каплю дождя под правильным углом, рефракция разделяет длины волн на разные цвета. Когда большое количество света преломляется через множество капель дождя, мы видим в небе радугу.

Порядок появления цветов определяется длиной их волны.

Цвета в радуге смешиваются друг с другом – трудно сказать, где заканчивается один цвет и начинается другой. Голубой цвет появляется между зеленым и синим потому, что они находятся рядом в видимом спектре.

Реклама

Видимый спектр, показывающий длины волн каждого из составляющих цветов. Спектр варьируется от темно-красного при 700 нм до фиолетового при 400 нм Фото: University of Waikato

Коричневый – смесь красного и зеленого, но эти цвета не расположены рядом друг с другом в спектре. Вот мы и не видим, как они смешиваются в радуге, образуя новый цвет. То же самое и с другими цветами, которых нет в радуге – если цветовые полосы в радуге не соседствуют, они не могут смешиваться и образовать еще один цвет.

Но есть два цвета, которые мы никогда и не смогли бы увидеть в радуге – черный и белый. Черный – это просто отсутствие цвета; то, что мы видим, когда света нет совсем. А вот белый – это сочетание всех цветов вместе. Когда белый свет преломляется каплями дождя, он разделяет его на цвета видимого спектра, в результате чего мы и видим радугу.

Серый – это смесь черного и белого. Поскольку в радуге этим цветам взяться неоткуда, то и цвета, полученного в результате их смешения, там не будет.