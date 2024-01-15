Неожиданная защита: почему вегетарианцы и веганы реже болеют COVID-19

Ученые выяснили, что люди на растительном питании меньше других подвержены заражению COVID-19.

Исследователи выяснили, что растительная диета снижает риск заражения COVID-19. Диета с высоким содержанием свежих фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения для укрепления иммунитета и снижения риска заражения.

В период с марта по июль 2022 года команда Университета Сан-Паулу набрала 702 взрослых добровольца для продолжения своих исследований. Участников спрашивали об их образе жизни, истории болезней, вакцинах и пищевых привычках.

Из общего числа людей 330 сообщили о том, что страдали от SARS-CoV-2, при этом у 15% наблюдались симптомы от умеренной до тяжелой степени. По сравнению с людьми, соблюдающими всеядную диету, у тех, кто придерживается растительной или вегетарианской диеты, риск заражения COVID-19 снизился на 39 процентов.

По мнению авторов исследования, интенсивность или продолжительность заражения пациентов не коррелировали с их рационом питания. Ученые предполагают, что количество соединений, полученных из растений, может вызвать такое изменение риска заражения.

«Растительный рацион питания богат антиоксидантами, фитостеринами и полифенолами, которые положительно влияют на несколько типов клеток, участвующих в иммунной функции, и проявляют прямые противовирусные свойства», – пишут авторы исследования.

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Незаменимые питательные вещества, содержащиеся в растениях, не содержатся в таком количестве других продуктах (или не содержатся там вовсе). Баланс и здоровье человеческого организма поддерживаются витаминами, минералами, фитохимическими веществами и антиоксидантами, содержащимися в растениях, которые повышают эффективность иммунной системы.

Ученые отмечают, что растительная диета также снижает риск возникновения других заболеваний. Было продемонстрировано, что растительная диета снижает вероятность развития диабета, болезней сердца, инсульта и некоторых психических заболеваний.