Почему вымерли пещерные медведи?

Ученые выяснили, почему пещерные медведи не смогли приспособиться к новой диете во время сильного похолодания.

Пещерные медведи (Ursus spelaeus), растительноядные здоровяки, вес которых мог достигать целой тонны, вымерли 24 000 лет назад во время последнего ледникового максимума (времени, когда ледовый покров достигал наибольших значений).

Ученые предполагают, что основной причиной исчезновений пещерных медведей стало истощение запасов пищи из-за смены климата, однако загадка заключается в том, почему близкородственным бурым медведям (Ursus arctos) удалось выжить в тех же условиях.

Алехандро Перес-Рамос из Университета Малаги в Испании и его коллеги сделали компьютерную томографию черепов четырех вымерших пещерных медведей и восьми видов живых медведей, включая бурых, и использовали их для компьютерного моделирования того, как эти млекопитающие пережевывали пищу.

Они обнаружили, что у пещерных медведей были придаточные пазухи носа (околоносвые синусы), которые формировали их черепа таким образом, что они могли жевать только задними зубами. Исследователи утверждают, что по этой причине животные не смогли перейти на употребление мяса в условиях истощения растительной пищи, поскольку употребление мяса обычно требует использования передних резцов и клыков. Большие пазухи попросту не позволили медведят адаптироваться к новой диете во время сильного похолодания.

Анатомия околоносовых пазух пещерных медведей и всех ныне существующих медведей.

Реклама

«По сравнению с пещерными медведями бурые медведи имели меньшие пазухи и большую гибкость черепа для жевания передними или задними зубами. Возможно, именно поэтому они выжили: они могли есть и плоды растений, и мясо», — Алехандро Перес-Рамос.

Ученые постарались ответить и на вопрос, почему Ursus spelaeus изначально развили большие пазухи. Они помогали медведям тратить меньше энергии на прогрев вдыхаемого воздуха и впадать в спячку на более продолжительный срок, что имело преимущество в условиях большей протяженности зим.

Однако, будучи ограниченными растительной диетой, медведи, вероятно, не смогли питаться так, чтобы пережить все более и более продолжительные и экстремальные зимы, и, вероятно, умерли от голода, заключают исследователи.