Почему жить рядом с дорогой плохо: от звука машин может подниматься давление

Ученые обнаружили, что жизнь рядом с оживленной дорогой может привести к гипертонии. И чем больше трафик, тем выше риск.

Те, кто живет рядом с шумными дорогами, наиболее подвержены заболеванию, которое может привести к инфаркту, инсульту и сердечной недостаточности, пишут ученые.

Эксперты заявили, что результаты их исследования должны служить предупреждением. Они хотят, чтобы силами общественного здравоохранения были установлены более строгие нормы дозволенного шума и автомобили стремились сделать более тихими.

Исследователи проанализировали данные более 240 000 человек в Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет, у которых на момент начала исследования не было повышенного артериального давления.

Отталкиваясь от места проживания пациента учёные оценили уровень шумового загрязнения у них дома. Они использовали общие методы оценки шума: они учитывают дорожное движение, железнодорожное движение, авиационный и промышленный шум. Восемь лет спустя они снова обследовали людей, чтобы выяснить, не развилась ли у них гипертония, а затем проанализировали, как это связано с шумовым загрязнением в том месте, где они жили.

В результате они не только обнаружили, что люди, живущие в месте с оживленным дорожным движением, более склонны к развитию гипертонии, но ещё выяснили, что риск увеличивается в соответствии с «дозой» шума. Эта взаимосвязь сохранялась даже после того, как исследователи скорректировали воздействие мелких частиц и диоксида азота в месте проживания испытуемых.

Люди, которые подвергались сильному воздействию шумового загрязнения и загрязнения воздуха, имели самый высокий риск гипертонии, что свидетельствует о том, что загрязнение воздуха также играет роль в развитии болезни.

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«Мы были немного удивлены тем, что связь между дорожным шумом и гипертонией была устойчивой даже после поправки на загрязнение воздуха. Дорожный шум и загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, сосуществуют вокруг нас. Поэтому важно исследовать независимые эффекты дорожного шума, а не окружающую среду в целом», – Цзин Хуан, ученый из Пекинского университета.

Примерно каждый третий взрослый британец имеет высокое кровяное давление. Оно является причиной более половины всех инсультов и сердечных приступов. Болезнь часто протекает бессимптомно, поэтому около половины страдающих гипертонией не диагностированы, что подвергает их большему риску проблем со здоровьем.

Исследователи предполагают, что планы по снижению шума, такие как улучшение дорожных условий и городского дизайна, а также инвестирование в передовые технологии в более тихие транспортные средства, могут помочь снизить нагрузку на здоровье жителей городов.