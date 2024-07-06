Почти 7 тысяч лет назад люди уже делали попкорн

Следы знаменитого снека обнаружили в Перу.

Известно, что сахарную кукурузу – или маис — начали выращивать коренные американцы в пещерах современной Мексики ещё 9 тысяч лет назад. А уже оттуда эта травянистая культура распространилась по всей Северной и Южной Америке.

Но вот как люди научились делать попкорн – и кто первым до этого додумался — оценить сложно. Но кукуруза, как и некоторые другие растения, содержит небольшие каменистые фрагменты из кремния, называемые фитолитами (phytoliths). Именно эти частицы, которые могут храниться тысячи лет, и были обнаружены в Перу. Найденные фитолиты, а также сгоревшие зёрна, принадлежали самому «лопающемуся» виду кукурузы из всех существующих (сгоревшие останки пищи хорошо сохраняются). Учёные оценили возраст находки — ей не менее 6700 лет.

Конечно до конца неизвестно, как наши предки пришли к тому, что кукурузные зёрна можно нагревать и «лопать» – возможно это произошло случайно, когда кто-то уронил плоды в то время уже одомашненного растения в огонь. А уже потом кто-то из них понял, что так запасать кукурузу гораздо эффективнее, потому что избавленные от влаги зёрна хранятся гораздо дольше.

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А может быть им просто понравился вкус – хотя нужно понимать, что 7 тысяч лет назад в Южной Америке не было ни соли, ни масла, с которыми в современном мире ассоциируется приготовление кукурузы.