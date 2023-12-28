Под вечной мерзлотой в Арктике заперто море метана. И оно может вырваться наружу

Ученые опасаются, что из-за потепления мерзлота больше не сможет удерживать огромное количество метана.

Исследователи обнаружили, что глубоко под вечной мерзлотой, покрывающей группу островов в Северном Ледовитом океане, скрывается море метана, которое растет и мигрирует со временем. И они не дают никаких гарантий, что мощный парниковый газ в конечном итоге не вырвется наружу.

«В настоящее время утечка из-под вечной мерзлоты очень незначительна, но такие факторы, как отступление ледников и таяние льдов могут изменить все в будущем», – Томас Бирчалл, геолог Университетского центра на Шпицбергене.

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Основание вечной мерзлоты волнистое, что создает «карманы» между вечной мерзлотой и подстилающим слоем фундамента – там может накапливаться газ из биологических и прочих источников. Если эта «темница» из вечной мерзлоты распадется, это может вызвать опасную цепную реакцию: сильный согревающий эффект метана приведет к таянию еще большего количества вечной мерзлоты, а это, в свою очередь, приведет к выделению еще большего количества парникового газа. Этот замкнутый круг еще больше ускорит потепление, предупреждают исследователи.

Вечная мерзлота широко распространена на Шпицбергене, норвежском архипелаге, расположенном глубоко за Полярным кругом и всего в 800 километрах от Северного полюса. Миссии, которые занимаются бурением мерзлой почвы в поисках ископаемого топлива, часто случайно наталкиваются на карманы природного газа, но, согласно исследованию, масштабы этих запасов были неизвестны до сих пор.

Бирчалл и его коллеги использовали исторические данные всех видов скважин – пробуренных в коммерческих и исследовательских целях – чтобы составить карту вечной мерзлоты на Шпицбергене и точно определить запасы природного газа в ней. Исследователи обнаружили, что месторождения, богатые метаном, встречаются на островах гораздо чаще, чем предполагалось.

Учитывая, что архипелаг имеет аналогичную геологическую и ледниковую историю с остальной частью Арктического региона, то же самое можно сказать и о других покрытых вечной мерзлотой местах вблизи Северного полюса.

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Исследование показало, что вечная мерзлота на Шпицбергене неоднородна. Прибрежные районы имели более тонкую корку мерзлой почвы из-за тепла, приносимого океанскими течениями, тогда как вечная мерзлота в низинах была толстой и насыщенной льдом, а это означает, что она обладает «чрезвычайно хорошими герметизирующими свойствами» и способна «самовосстанавливаться», говорят ученые. В высокогорье вечная мерзлота оказалась более рыхлой и проницаемой из-за засушливых условий.

Но вечная мерзлота, которая сегодня выглядит надежно и герметично, не всегда будет такой. Согласно исследованию, Шпицберген является одним из самых быстро нагревающихся мест на планете, а его «активный» слой вечной мерзлоты – несколько верхних метров, которые регулярно тают и замерзают снова, – становится все глубже по мере повышения глобальной температуры, выпуская все больше метана в атмосферу планеты.

Оценить, сколько метана сейчас томится под вечной мерзлотой, сложно, поскольку доступ к нему затруднен, а количество скважин, по которым можно сделать выводы, составляет всего несколько десятков. Однако исследователи оттолкнулись от одного места, где поток газа был измерен, и подсчитали, что объем метана в недрах мерзлоты может составлять порядка нескольких миллионов кубических метров.