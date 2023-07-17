Возраст таких украшений – больше 25 тысяч лет.
В центральной части Бразилии археологи нашли подвески из кости гигантского ленивца возрастом 25-27 тысяч лет — об этом сообщил университет Сан-Карлос (Гватемала).
По словам специалистов, это указывает, что первые люди гораздо раньше прибыли в Южную Америку после миграции из Африки, а затем из Евразии. Кроме того, открытие подтверждает, что люди обитали на континенте одновременно с гигантскими ленивцами.
Гигантские ленивцы (Glossotherium phoenesis) — ныне вымершие животные, размеры которых были сопоставимы с размерами современных слонов. Длина древних ленивцев составляла около четырех метров, а их вес достигал 1,5 тонн.
Дети ледникового периода резвились в лужах из следов гигантского ленивца
Ранее сообщалось, что на месте крушения «Титаника» нашли ожерелье с зубом мегалодона.
Читайте также
Подвески из костей гигантских ленивцев: что носили древние жители Америки
Как грибы могут спасти ваш дом во время пожара?
Кровавая находка: археологи раскопали древний алтарь для жертвоприношений
Призывали мертвых и приносили жертвы: найдена пещера древних некромантов
Сенсационный метод: раковые клетки заставят совершить самоубийство