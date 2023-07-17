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Пластик на пользу: необычные примеры

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Подвески из костей гигантских ленивцев: что носили древние жители Америки

Фото: Wikipedia Commons

Гигантский ленивец (Glossotherium phoenesis)

Возраст таких украшений – больше 25 тысяч лет.

В центральной части Бразилии археологи нашли подвески из кости гигантского ленивца возрастом 25-27 тысяч лет — об этом сообщил университет Сан-Карлос (Гватемала).

По словам специалистов, это указывает, что первые люди гораздо раньше прибыли в Южную Америку после миграции из Африки, а затем из Евразии. Кроме того, открытие подтверждает, что люди обитали на континенте одновременно с гигантскими ленивцами.

Гигантские ленивцы (Glossotherium phoenesis) — ныне вымершие животные, размеры которых были сопоставимы с размерами современных слонов. Длина древних ленивцев составляла около четырех метров, а их вес достигал 1,5 тонн.

Ранее сообщалось, что на месте крушения «Титаника» нашли ожерелье с зубом мегалодона.

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