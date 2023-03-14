Погодное явление Ла-Нинья прекратилось после долгих трех лет

Воды Тихого океана приблизились к средней температуре, положив конец многолетнему явлению Ла-Нинья, которое принесло засуху в западную Америку.

После особенно продолжительного пребывания погодное явление Ла-Нинья, которое сохранялось в течение последних трех лет и способствовало экстремальным погодным явлениям во всем мире, наконец подошло к концу. Ла-Нинья (от испанского La Niña – «малышка, девочка») – это своеобразный антипод явления Эль-Ниньо (El Niño – «малыш, мальчик»), его противоположная осцилляция.

Теперь наконец воды Тихого океана вдоль экватора прогрелись почти до средних температур, положив конец Ла-Нинье, которую определяют по температуре поверхности Тихого океана. Наряду с изменением температуры морской среды климатологи и метеорологи предсказывают соответствующее изменение некоторых погодных режимов, установившееся за последние несколько лет.

Ла-Нинья связана с множеством различных тенденций осадков и жары по всей планете. Явление способствовало засухе на юге и западе США и в Южной Америке, поскольку вызывало осадки на востоке, через Тихий океан. Соответственно, Ла-Нинья обычно несет интенсивные дожди и наводнения для Юго-Восточной Азии и некоторых частей Австралии, как это происходило в последние три года.

В других частях США Ла-Нинья часто тоже приносит больше дождя (но меньше снега) в северо-восточные штаты. Более того, воздушные потоки, определяемые температурой океана в годы Ла-Ниньи, способствуют усилению сезонов ураганов в Атлантике. Африка, Восточная и Центральная Азия также ощущают на себе последствия этого явления.

«Ла-Нинья началась весной 2020 года и стала одним из самых интенсивных явлений в исторических записях, начиная с 1950 года. В течение трех лет, которые она длилась, она доставляла всевозможные неприятности. Калифорния и многие другие западные штаты еще глубже погрузились в экстремальную засуху, которая сократила водохранилища до рекордно низкого уровня, уничтожила посевы и леса, наложила ограничения на воду и многое другое», – Мишель Л'Эро, климатолог Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Реклама

Одновременно восточная часть США пострадала от двух очень активных сезонов ураганов в 2020 и 2021 годах, которые привели к многочисленным бедствиям на миллиарды долларов, включая ураганы Ида и Лаура. В 2020 году образовалось более 30 штормов, побивших рекорды. Хотя сезон ураганов в Атлантике в 2022 году был более спокойным, он не был чем-то обыденным и привычным и породил множество разрушительных штормов в конце сезона, таких как ураган Ян и ураган Фиона.

Ла-Нинья является частью повторяющейся климатической модели, которая формирует погоду по всему миру. Когда поверхность океана в тропической части Тихого океана аномально теплая, это называется периодом Эль-Ниньо. Когда те же воды аномально холодные, наступает время Ла-Нинья. Когда тропические воды Тихого океана находятся на одном уровне со средним историческим значением, это считается «нейтральным» состоянием.

Согласно исследованию NOAA, сейчас мы находимся именно в нейтральной точке. При последней проверке температура поверхности моря в центральной части Тихого океана была всего на 0,2 градуса по Цельсию ниже долгосрочного среднего значения, в то время как порог Ла-Нинья составляет -0,5 градуса. Ожидается, что во время нейтральных условий погода во всем мире будет в основном умеренной. Но неясно, как долго мы будем оставаться в нейтральной зоне, отметили синоптики NOAA.

В сообщении исследователей говорится, что вероятность того, что Тихий океан прогреется достаточно, чтобы осенью погрузить мир в условия Эль-Ниньо, составляет около 60%. Однако синоптики добавили, что прогнозы, сделанные весной, заведомо ненадежны.

Если Эль-Ниньо случится до лета, США может ожидать аномально легкий сезон ураганов. Событие Эль-Ниньо также, вероятно, принесет влажную погоду на юго-запад, сухую погоду в некоторые восточные штаты и потепление во многие северные штаты.

Этот цикл (ENSO) представляет собой колебание, происходящее независимо от антропогенного изменения климата. Но это не значит, что они не связаны. Исследования показывают, что изменение климата меняет модели ENSO, вызывая более экстремальные явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Изменение климата может также усилить погодные условия, вызванные сдвигами, такими как волны тепла и бури.