Полевки поставили под сомнение действие гормона любви

По мнению ученых, окситоцин вряд ли влияет на способность людей и животных хранить верность друг другу.

Роль окситоцина, известного как гормон любви, в сохранении верности у людей и животных может быть сильно преувеличена. Об этом заявили американские ученые, исследование которых публикует Neuron.

К такому выводу специалисты пришли благодаря изучению желтобрюхих мышей-полевок (Microtus ochrogaste). Это одни из немногих видов моногамных млекопитающих, образующих пары на всю жизнь. После спаривания мыши остаются друг с другом, делят родительские обязанности, предпочитают компанию своих партнеров и отвергают внимание со стороны чужаков.

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стенфордского университета решили проверить, связана ли склонность мышей к моногамии с работой гормона окситоцина. Для этого они применили технологию редактирования геномов CRISPR и вывели полевок без рецепторов, способных воспринимать окситоцин. Наблюдение за грызунами показало, что полевки-мутанты формируют прочные связи так же, как и обычные полевки.

Все они после спаривания жили в парах, обзаводились потомством и заботились о нем: прижимались, вылизывали и чистили мышат, заботясь о них до возраста прекращения вскармливания. Единственным отличием стало то, что у мутантных самок снизилось выделение молока. Поэтому до взрослого возраста доживала меньшая часть потомства, а выжившие мышата имели меньшую массу, чем в контрольных группах.

«Последние лет десять человечество надеется, что окситоцин может стать мощным терапевтическим средством, помогающим людям с социально-когнитивными нарушениями, вызванными заболеваниями от аутизма до шизофрении. Однако исследование показывает, что для такого сложного и тонкого явления, как социальное поведение, скорее всего не может быть чудодейственного средства», — заключил автор исследования Девананд Маноли.