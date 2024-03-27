Полное солнечное затмение угрожает птицам

Пернатые используют Солнце для навигации и определения времени суток.

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года может негативно повлиять на популяции птиц, особенно перелетных, предупреждают орнитологи из Корнельского университета в США. Птицы используют солнце для навигации и определения времени суток, и когда оно исчезает, они могут потерять ориентацию и начать передвигаться беспорядочно.

Это особенно важно для перелетных птиц, поскольку сейчас идет сезон весенней миграции. Когда Луна закроет Солнце, птицы, находящиеся в воздухе, могут начать приземляться и искать место для ночлега. А ночные виды, вероятно, воспримут внезапные сумерки как сигнал к началу активности.

Реклама

Согласно астрономическим прогнозам, полное затмение 8 апреля продлится не более 4,5 минуты. Его фазы смогут увидеть жители Северной Америки. В России астрономическое явление не будет наблюдаться, так как лунная тень не достигнет территории РФ.

Ранее Марсоход Perseverance использовал свою систему камер Mastcam-Z с высоким разрешением для съемки видео Фобоса, что позволило провести самое масштабное наблюдение солнечного затмения, когда-либо сделанное с поверхности Марса.